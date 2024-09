La prima parte della puntata di oggi de La Volta Buona è stata ampiamente dedicata alla prima puntata di Ballando con le stelle 2024, andata in onda lo scorso sabato. Diversi ospiti in studio, in particolare Rossella Erra che con il collega Guillermo Mariotto ha offerto ulteriori commenti rispetto all’esordio del talent, tra giudizi positivi e negativi.

Selvaggia Lucarelli asfalta Beatrice Luzzi dopo i saluti all’ex suocera in fin di vita/ "Ma cosa sto vedendo"

L’attenzione dei telespettatori è stata presto catturata da una fragorosa stoccata di Rossella Erra nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Forse sarebbe il caso di parlare di replica, dato che le parole del volto di Ballando con le stelle 2024 sono derivate da una battuta, a suo dire infelice, pronunciata dalla giornalista e giurata della trasmissione durante la prima puntata del talent. Dopo un siparietto con Furkan Palali, destreggiandosi con una frase in turco, Rossella Erra si è sentita rifilare da Selvaggia Lucarelli una battuta piuttosto netta: “Sei brava con il Turco, ora prova anche con l’italiano”.

Federica Pellegrini stroncata dalla giuria Ballando con le stelle 2024/ Selvaggia Lucarelli: "La peggiore"

Rossella Erra e la battuta di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: “L’ha pubblicata sui social e…”

A quanto pare Rossella Erra se l’è legata al dito; non è proprio andata giù la battuta di Selvaggia Lucarelli durante la prima puntata di Ballando con le stelle 2024 e, nel salotto de La Volta Buona, ha deciso di commentare con parole piuttosto piccate. “E’ troppo facile interrompere un momento così bello per fare polemica, quindi ho preferito evitare. Ma adesso le direi: ‘L’Italiano è facile da imparare, l’educazione no’”. Rossella Erra si è poi sfogata per le offese ricevute sui social, a suo dire da parte dei follower di Selvaggia Lucarelli: “Mi sono arrivate offese di ogni tipo sui social e lei il giorno dopo ha pubblicato solo una clip della puntata ed era proprio il momento in cui ha fatto quella battuta”. La Erra ha poi concluso: “La battuta l’avrei considerata simpatica se fosse rimasta lì, ma se poi metti il video sui social… Il vero problema sono i follower di Selvaggia, il problema è quello; la risposta di chi ti segue”.