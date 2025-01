Salvatore Ficarra è un grande comico e attore ma pochi conoscono la sua vita privata. Da ben sedici anni è sposato con Rossella Leone e i due si sono sposati in Sicilia nella località di Corato con una cerimonia che si è svolta nella privacy più totale. Per quanto riguarda la moglie di Salvatore Ficarra, non si conoscono molti dettagli, se non che ama alla follia la sua famiglia e che anche lei come il marito tiene moltissimo alla sua privacy.

Nel corso di tutti questi anni di celebrità, Salvatore Ficarra non ha mai dato motivo al gossip di diffondere notizie sul suo matrimonio: mai un tradimento e mai una scappatella, ma anzi, tanto rispetto e amore nei confronti della moglie. Nato nel 1971 a Palermo il 27 maggio, Salvatore Ficarra fa coppia da diversi anni con Valentino Picone e i due hanno fondato un duo vincente con tanto di spettacoli e un’eccellente conduzione di Striscia la Notizia alle spalle. Per quanto riguarda la moglie, ecco di seguito tutto quello che sappiamo sul Rossella Leone tra lavoro e figli.

Salvatore Ficarra e Rossella Leone, la vacanza a Taormina e l’amore per la privacy

Rossella Leone è la moglie di Salvatore Ficarra ed è a sua volta un’attrice che ha recitato in alcuni dei film più famosi come ad esempio “Anche se è amore non si vede“, sotto la direzione del marito e del suo collega Picone. Si è trattato del primo film in cui Ficarra e Picone hanno assunto il ruolo di registi nel loro stesso film e il primo in cui Rossella ha interpretato un personaggio nella pellicola del marito.

Salvatore Ficarra e Rossella Leone hanno avuto due figli di nome Vincenzo e Tommaso ma per il resto, sulla loro vita di coppia non si sa nulla. Poco tempo fa, Salvatore Ficarra e la moglie sono stati fotografati da Oggi mentre si trovavano in vacanza a Taormina e si tratta dell’unica volta in cui i due sono stati ritratti insieme, tanto che il settimanale ha definito il comico come un marito e papà “tenerissimo”, dopo le foto che lo vedono giocare sulla spiaggia coi bambini. Rossella Leone ha anche partecipato al film “Spaccaossa“, in “Nati Stanchi” (sempre del marito e del collega).

