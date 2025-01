Chi non conosce Valentino Picone, uno dei comici più amati del mondo della televisione nonchè compagno di lavoro di Salvatore Ficarra, con il quale fa coppia ormai da diversi anni. La loro amicizia è nata tre decenni fa, quando nel 1993 si erano ritrovati in un villaggio turistico: mentre Picone si trovava lì in vacanza, Ficarra era a lavoro a Taormina per fare la stagione estiva. Da quel momento diventano grandi amici e scoprono di avere il potenziale per diventare comici di successo.

Salvatore Ficarra, chi è la moglie Rossella Leone? I figli Vincenzo e Tommaso/ "Marito e papà tenerissimo"

Quello che è accaduto dopo lo sappiamo tutti: i due hanno iniziato a lavorare a teatro, in televisione e poi al cinema nei panni di registi. In seguito hanno anche avuto la possibilità di diventare per lungo tempo i conduttori di Striscia la Notizia e rimanere a Canale 5 per un bel po’. Se su Salvatore Ficarra abbiamo qualche informazione in più, su Valentino Picone regna il nulla: non si sa se sia sposato, fidanzato, se abbia figli o una frequentazione. Insomma, la sua vita privata risulta essere completamente lontana dal mondo del gossip.

Ficarra e Picone, chi sono i comici palermitani/ Da "Chiamata urbana urgente" al duo

Valentino Picone, la carriera, gli studi e Zelig: la vita privata del comico che fa coppia con Ficarra

Su Valentino Picone conosciamo però qualche aspetto interessante precedente alla sua carriera. Infatti, non tutti sanno che il comico è stato un brillante studente fin da piccolo: ha studiato al Liceo Classico di Palermo per poi ottenere la Laurea in Giurisprudenza nella stessa città. L’amore per la recitazione è stato però troppo forte e Valentino Picone ha deciso di impegnarsi completamente nella recitazione, ovvero la sua passione più grande. Il sodalizio con Ficarra lo porta anche sul palco di Zelig, una possibilità che permetterà poi al duo di affermarsi come comici a tutto tondo. Nei primi Duemila approdano anche a Quelli che il calcio e successivamente diventano ospiti di Mai Dire Domenica.

ZORRO/ La nuova serie tv e i ricordi nostalgici da boomer

Valentino Picone è fidanzato? Come abbiamo accennato una delle domande più frequenti sul comico non è mai stata risolta e ancora oggi non si sa nulla sulla sua vita sentimentale. Poche sono le informazioni su Valentino Picone dato che il comico non si concede facilmente a interviste di carattere “privato”. Al contrario racconta sempre e solo di questioni di lavoro e nemmeno sui social condivide foto della sua famiglia. Non si sa se ha figli o se attualmente stia uscendo con qualcuno. Di certo qualora ci fossero novità sul suo conto, vi terremo aggiornati!