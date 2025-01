Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana e come lui anche Antonella Clerici è un volto riconosciuto, rispettato e ricercato dal pubblico che premiano i suoi programmi con un fiume di ascolti e share stellari. È normale che si pensi a una rivalità quando si riflette su alcuni programmi che hanno condotto. Prima c’è stata la conduttrice con Ti lascio una canzone e subito dopo lui con Io Canto. Si è andati avanti per alcuni anni prima che i format venissero messi in cantina.

Di recente la conduttrice di È sempre mezzogiorno è tornata a riprendersi lo scettro della prima serata con The Voice Senior e poi con The Voice Kids. Qual è stata la risposta di Mediaset? Io Canto Generation e Io Canto Senior. In un’intervista rilasciata al Corriere.it il co-conduttore di Sanremo 2025 rivela: “C’è un rapporto amichevole e non parliamo mai di lavoro”. Un po’ come con Carlo Conti: i due parlano di tutt’altro ogni volta che ne hanno l’occasione.

Gerry Scotti e Antonella Clerici co-condurranno la prima serata del Festival

Quando Carlo Conti ha annunciato che durante la prima serata del Festival insieme a lui ci sarebbero stati nientemeno che Gerry Scotti e Antonella Clerici i più maligni sui social hanno espresso i loro dubbi: riusciranno ad andare d’accordo nonostante Mediaset abbia copiato l’idea di Io Canto Generation e Io Canto Senior rispettivamente a The Voice Kids e The Voice Senior? Il conduttore di Canale5 nella sua intervista al Corriere.it ha fatto intendere che loro due sono persone intelligenti e che non hanno mai litigato tra loro per questioni legate alla sfera professionale.

Intanto il popolare conduttore di casa Mediaset coronerà finalmente un sogno che ha da quando ha iniziato a fare questo mestiere: salire sul palco dell’Ariston. Certo, non lo farà come conduttore e direttore artistico, ma mai dire mai, e anche se è arrivato a essere uno dei conduttori più instancabili della tv, bisogna continuare a sognare e si spera che nei prossimi anni la Rai gli dia questa possibilità chiavi in mano.