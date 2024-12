Tutti i flirt e gli amori di Sara Ricci: da Alessandro Preziosi a Gianluca Ciufferi

Il passato sentimentale di Sara Ricci non si può di certo considerare monotono o noioso. Ripercorrendo la sua vita amorosa, infatti, spuntano parecchi flirt “importanti”, oltre ad alcune relazioni che hanno segnato nel bene e nel male il suo percorso di vita. In diverse interviste l’attrice ha parlato della brevissima parentesi con il collega Alessandro Preziosi, che conobbe quando lui aveva ancora ventisei anni ed era nel fiore della sua bellezza. “Quando lo incontrai era bellissimo, ma ancora oggi lo è. Il nostro è stato un flirt breve di quattro mesi”, racconta la Ricci da Monica Setta a Storie di donne al bivio.

Bianca Guaccero conduttrice di Prima Festival?/ Cresce l'attesa, ecco chi potrebbe affiancarla

L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello racconta di aver perso un’occasione grossa con Kim Rossi Stuart e di aver condiviso un pezzo di strada considerevole e doloroso con l’ex compagno Beppe Convertini: “Dopo un anno che stavamo insieme, abbiamo perso un figlio e per lui è stato un dramma”.

Orietta Berti/ "Omar e Otis? Ho fatto sacrifici per i miei figli e mi mancano i loro baci"

Sara Ricci, quindici anni al fianco dell’ex compagno Gianluca Ciufferi: “Ora non sono più innamorata ma…”

Chiusa la relazione con Convertini, è rimasta l’amicizia ad unire i due. Altro amore di grande importanza per Sara Ricci è stato quello vissuto al fianco di Gianluca Ciuferri, l’uomo con cui è stata per quindici anni della sua vita. La loro relazione si è conclusa nel 2018, ma i motivi della rottura non sono mai stati del tutto chiariti. Forse, semplicemente, era finito l’amore.

“Adesso non sono innamorata di nessuno”, assicura la Ricci che tra ironia e provocazioni aggiunge: “Sarà contento quello che vedo ogni tanto… Scherzi a parte, è vero che non ho un compagno, ma non mi sento mai sola”. Una precisazione doverosa da parte dell’attrice di Cento Vetrine, che con le sue dichiarazioni fuori dalle righe ha spesso spiazzato il pubblico a casa.

Serena De Ferrari, chi è l'attrice di Mare Fuori/ Incinta del primo figlio avuto con il suo fidanzato