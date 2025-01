Saro Mattia Taranto: messaggio per Lorenzo Spolverato prima del Grande Fratello?

Da settimane, quando si parla di Grande Fratello, si fa riferimento anche al guru della moda che è stato spesso accostato a Lorenzo Spolverato. Dopo varie voci e indiscrezioni, al settimanale Nuovo Tv, Saro Mattia Taranto ha raccontato di essere il guru della moda e di aver avuto un breve flirt con Lorenzo Spolverato. Il modello milanese, all’interno della casa del Grande Fratello, ha spesso scherzato sul guru della moda dopo aver visto un articolo sull’argomento che gli ha mostrato Alfonso Signorini. Questa sera, tuttavia, avrà l’incontro con il guru della moda.

Nel corso della puntata del Grande Fratello in onda oggi, giovedì 16 gennaio 2025, Lorenzo Spolverato incontrerà proprio Saro Mattia Taranto. Durante il confronto, il modello milanese scoprirà cosa ha raccontato il guru della moda al settimanale Nuovo Tv e avrà modo di rispondere a tutte le sue dichiarazioni. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, però, Saro Mattia Taranto ha pubblicato un post su Instagram che sembrerebbe un messaggio proprio per Lorenzo.

Il post di Saro Mattia Taranto prima del confronto con Lorenzo Spolverato

L’arrivo di Saro Mattia Taranto al Grande Fratello è attesissimo da coloro che da tempo aspettavano il confronto tra il guru della moda e Lorenzo Spolverato e che si preannuncia tra i momenti più visti della serata. Prima di varcare la famosa porta rossa, tuttavia, il guru della moda ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram un messaggio che non è passato inosservato.

Saro Mattia Taranto ha così pubblicato la canzone Look What You Made Me Do di Taylor Swift che parla di tradimento e vendetta. “Look what you made me do” ovvero “Guarda cosa mi hai fatto fare”, dice la canzone. Sarà un messaggio per Spolverato?

