“Sbarco in Lombardia”: gaffe dei giornalisti fanno il giro del web/ Video: tanti errori nel lancio del D-Day

Gaffe su gaffe nei vari telegiornali da Rai a Mediaset, passando per La7, dove nella giornata odierna, inevitabilmente, si è parlato anche del D-Day, ovvero dello sbarco in Normandia avvenuto ottant’anni fa. Su più reti i conduttori hanno parlato dell’evento sbagliando però qualche sillaba di troppo. “Oggi è una giornata storica, importantissima, perché 80 anni fa, proprio il 6 giugno, 150 mila uomini sbarcarono in Lombardia” ha esordito il giornalista Rai Domenico Marocchi durante Unomattina. Non è stato però l’unico lancio sbagliato della giornata: tanti colleghi, infatti, hanno fatto lo stesso, tanto che le gaffe hanno fatto il giro del web.

Malia choc dopo Amici 23: si registra mentre fa sess* e pubblica l'audio nella nuova canzone/ È polemica!

Anche Studio Aperto delle 12:25 non ha fatto meglio, invertendo “Normandia” e “Lombardia”: la stessa gaffe è arrivata su La7 nell’edizione delle 13.30, con la giornalista che è riuscita a correggersi all’ultimo. Sui social, i video degli errori dei giornalisti hanno fatto il giro del web: in tanti hanno cominciato a parlare del “D Day” come “Duomo Day” (per il parallelismo tra Duomo e Lombardia) mentre altri utenti ancora hanno iniziato a scherzare inventando ricostruzioni fantasiose come quella dello sbarco sui Navigli.

Augusto Daolio, chi è e com’è morto il cantante dei Nomadi/ Stroncato da un cancro a 45 anni

Lo “sbarco in Lombardia” scatena i meme

Il primo a lanciare il tormentone dello “sbarco in Lombardia” è stato Domenico Marocchi, al quale sono affidati gli spazi di Unomattina estate. Dopo il lapsus che ha preso fatto il giro del web, proprio il giornalista ha scherzato poi con il conduttore Alessandro Greco, che gli ha chiesto: “Come sta andando lo sbarco in Lombardia? C’è stata una piccola gaffe, un piccolo lapsus. Sui social stanno arrivando battute di ogni tipo”. Nonostante l’errore si sia ripetuto su più reti, il pubblico è sembrato prenderla piuttosto bene, con tanti meme che nel corso della giornata sono arrivati per sottolineare la gaffe e farsi una risata, ironizzando soprattutto in chiave politica.

Deborah, Francis Faustino, Samantha, Andrea figli Fausto Leali/ Il cantante: "è l'amore più forte di tutti"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)













© RIPRODUZIONE RISERVATA