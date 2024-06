Scaletta Geolier, concerto al Rock in Roma oggi 28 giugno 2024/ Oltre 30 brani, da Chiagne a Give you my love

Geolier in concerto stasera al Rock in Roma 2024: la possibile scaletta

Il tour di Geolier prosegue questa sera, venerdì 28 giugno 2024, con un’altra importante data in scena presso l’Ippodromo delle Capannelle in occasione del Rock in Roma 2024. L’artista napoletano è reduce da un trittico di concerti sold out allo Stadio Maradona, dove numerosi fan si sono radunati rendendo gli spettacoli un grande successo: il cantante ha regalato uno show puro dalle mille emozioni, nella sua terra d’origine, con numerose canzoni in scaletta tratte principalmente dagli album di successo Il coraggio dei bambini e Dio lo sa.

Il 2024 si sta confermando per Geolier un anno decisamente d’oro, bissando il già ampio successo registrato nel 2023 dove il suo disco Il coraggio dei bambini è stato l’album più venduto dell’anno. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 e il secondo posto con il brano I p’ me tu p’ te, il rapper è travolto da una nuova ondata di successo dopo l’uscita del nuovo album Dio lo sa, che sta dominando le classifiche di vendita.

Scaletta Geolier al Rock in Roma 2024: da Per sempre a Give you my love

Ma quali saranno le canzoni in scaletta proposte da Geolier per la data di oggi, venerdì 28 giugno 2024, al Rock in Roma? La scaletta potrebbe non variare rispetto ai 3 sold out fatti registrare da Geolier a Napoli, dunque l’ordine dei brani a Roma dovrebbe essere il seguente:

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat tu

Me vulev fa ruoss

Scumpar

Moncler

Ricchezza

Episodio d’amore

Idee chiare – Chiagne

Narcos – Maradona

Capo

Nu parl, nu sent, nu vec

2 secondi

Il male che mi fai

Gia lo sai

Voglij sul a te – Na caten

Emirates

L’ultima poesia

Napoletano

I p’ me, tu p’ te

M manc – X caso – Io to giur

Campioni d Italia

Ammò ma c t sap

Cadillac

Dio lo sa

El pibe de oro

P secondiglian

Una come te

Finché non si muore

Come vuoi

Give you my love

