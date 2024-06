Scaletta Geolier: concerto allo stadio Armando Maradona di Napoli oggi 21 giugno 2024/ Tutte le canzoni

Geolier: tutto pronto per il concerto a Napoli oggi 21 giugno 2024

Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per tre serate evento che vedranno sul palco Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, tra gli artisti più ammirati della sua generazione non solo dal pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori. Il concerto di Geolier, con una scaletta che racchiude tutti i suoi più grandi successi, infiammerà Napoli oggi, venerdì 21 giugno 2024 per la prima di tre serate memorabili che si ripeteranno sabato 22 giugno e domenica 23 giugno. In una città caldissima con temperature bollente, il pubblico di Geolier è già accampato fuori dallo stadio in attesa dell’apertura dei cancelli con l’obiettivo di riuscire a conquistare la transenna per poter vivere lo show sotto il palco.

Geolier, reduce dal grande successo ottenuto al Festival di Sanremo 2024, è il primo artista a far registrare tre sold out consecutivi allo stadio Diego Armando Maradona. Il live è attesissimo anche per il forfait dell’altra sera al Pizza Village dove l’artista era atteso per uno degli appuntamenti imperdibili che ogni anno si svolgono a Napoli.

Gli ospiti in scaletta al concerto di Geolier a Napoli

Quella organizzata da Geolier e dal suo staff nella sua Napoli sarà una grande festa di musica e divertimento al quale parteciperanno amici e colleghi dell’artista, felici di poter essere al suo fianco in un momento così importante della sua carriera. Pur non essendoci ancora l’ufficialità, sembra che sul palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, durante il concerto di Geolier, in scaletta, sia prevista la presenza di Luchè, Marracash e Gigi D’Alessio che, a sua volta, ha ospitato Geolier sul concerto che ha tenuto in Pizza del Plebiscito.

Luchè e Marracash sono amatissimi dagli amanti del rapper mentre Gigi D’Alessio è considerato un’istituzione a Napoli avendo aiutato anche tantissimi, giovani artisti a trovare la loro strada. Geolier, giovanissimo, è così pronto a duettare con artisti considerati dei mostri sacri della scena musicale, ma quali sono i brani in scaletta? Andiamo a scoprire tutto.

La scaletta del concerto di Geolier a Napoli

Nella scaletta del concerto di Geolier di oggi, venerdì 21 giugno 2024, non mancheranno i brani che hanno contribuito al suo successo, compreso I p’ me, tu p’ te con cui ha debuttato sul palco del Festival di Sanremo 2024 portando a casa il secondo posto ma ci sarà anche L’ultima poesia, la canzone con cui ha duettato con Ultimo. Ecco tutte le canzoni in scaletta:

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat tu

Me vulev fa ruoss

Scumpar

Moncler

Ricchezza

Episodio d’amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Maradona

Capo

Nu parl, nu sent, nu vec

2 secondi

Il male che mi fai

Gia lo sai

Voglij sul a te

Na caten

Emirates

Sarò con te

L’ultima poesia

Napoletano

I p’ me, tu p’ te

M manc

X caso

Io to giur

Campioni d Italia

Ammò ma c t sap

CLS

Cadillac

Dio lo sa

El pibe de oro

P secondiglian

Una come te

Finché non si muore

Come vuoi

Give you my love











