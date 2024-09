La storia della musica italiana, questa sera – domenica 8 settembre 2024 – passa per Rai Uno con Semplicemente Fiorella, concerto evento organizzato da Fiorella Mannoia per festeggiare i suoi 70 anni in uno scenario suggestivo offerto dalle Terme di Caracalla a Roma. Appuntamento alle 21.25 non solo con le canzoni più iconiche della cantante ma soprattutto accompagnati da una scaletta impreziosita dalla presenza di tanti amici, amiche – oltre che colleghi e colleghe – per duetti inediti e momenti di pura bellezza artistica.

Prima di addentrarci nel dettaglio della scaletta Semplicemente Fiorella – concerto in onda questa sera, 8 settembre 2024, su Rai Uno – scopriamo quali saranno i cantanti e le cantanti che per festeggiare i 70 anni di Fiorella Mannoia hanno deciso di presentarsi sul palco per regalare momenti di magia e amore veicolati dalla musica. Da Ligabue a Claudio Baglioni, passando per Giorgia e Ornella Vanoni; e ancora Rocco Hunt, Gigi D’Alessio, Luca Barbarossa e tanti altri. Insomma, la scaletta del concerto Semplicemente Fiorella si appresta ad essere quanto mai ricca.

Scaletta Semplicemente Fiorella: da Mariposa a Il cielo d’Irlanda

La scaletta Semplicemente Fiorella – concerto in onda questa sera, 8 settembre 2024, su Rai Uno – dovrebbe partire con l’ultimo brano di Fiorella Mannoia presentato al Festival di Sanremo, “Mariposa”. In serie avremo poi la possibilità di apprezzare i brani più iconici dell’artista tra duetti e ospiti incredibili, fino ad un trittico finale da urlo sulle note de “Sally”, “La storia” e “Il cielo d’Irlanda”.

La scaletta

– Mariposa

– Metti in circolo il tuo amore; con Ligabue

– Amore bello; con Claudio Baglioni

– Caffè nero bollente; con Giorgia

– Nessuna conseguenza

– Io che amo solo te; con Ornella Vanoni

– Come si cambia

– L’ammore; con Gigi D’Alessio

– Combattente

– Sulo pe’ parlà; con Rocco Hunt

– Mio fratello che guardi il mondo; con Natty Fred

– Chissà se lo sai; con Ron

– Non è un film; con Frankie Hi-NRG e Natty Fred

– Roma è de tutti; con Luca Barbarossa

– I dubbi dell’amore; con Enrico Ruggeri

– Quello che le donne non dicono; con Enrico Ruggeri

– Che sia benedetta; con Amara

– Sally

– La storia

– Il cielo d’Irlanda

