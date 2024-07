Sciopero 18 luglio 2024 mezzi pubblici/ Metro, bus e tram a rischio per 4 ore: info e orari da Roma a Milano

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI 18 LUGLIO 2024: ORARI ROMA, MILANO E FIRENZE

I mezzi pubblici saranno a rischio a Roma giovedì 18 luglio 2024 a causa dello sciopero di quattro ore proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal. L’agitazione avrà inizio alle ore 8:30 e terminerà alle 12:30, coinvolgendo il trasporto pubblico capitolino, in particolare la rete Atac e i bus periferici che sono gestiti da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap. A darne notizia è l’Agenzia per la mobilità, ma lo sciopero di giovedì prossimo è nazionale, quindi possono emergere disagi anche altrove. Prendiamo il caso di Milano, dove sono a rischio bus, tram e metro di Atm. Problemi verranno registrati anche in Toscana, visto che i bus di Autolinee toscane potrebbero far registrare ritardi o cancellazioni a livello di servizio urbano ed extraurbano in tutta la regione.

In generale, lo sciopero dei mezzi pubblici di giovedì 18 luglio 2024 è stato proclamato a livello nazionale per il rinnovo del contratto collettivo e per chiedere che vengano migliorate le condizioni lavorative a livello normativo e di salario. Autolinee toscane ha precisato che dalle ore 18 alle 22 il servizio non sarà garantito. Per quanto riguarda impiegati ed operai, lo sciopero riguarderà le ultime 4 ore del turno di lavoro. A Firenze c’è poi uno sciopero proclamato da Cobas Lavoro privato per il quale potrebbero esserci disservizi per la tramvia dalle 9:30 alle 13:30.

MEZZI PUBBLICI, SCIOPERO 18 LUGLIO 2024: INFO DA TORINO A GENOVA

Il mese di luglio è costellato da una serie di scioperi che colpiscono il settore dei trasporti, mettendo a dura prova pendolari e viaggiatori. Lo sciopero di giovedì 18 luglio 2024 dei mezzi pubblici rischia di avere un impatto importante perché c’è stata un’alta adesione per quanto riguarda i sindacati, quindi potrebbe esserci un’alta partecipazione di lavoratori. D’altra parte, lo sciopero è per 4 ore e con modalità territoriali, quindi gli orari variano a seconda degli accordi stretti dalle aziende dei trasporti e le sigle sindacali. Da Roma a Milano, fino a Firenze, ora spostiamoci a Torino, dove lo sciopero è dalle 18 alle 22 per quanto riguarda il servizio urbano, suburbano e metro, invece dalle 17:30 alle 21:30 per quello extraurbano e il bus cooperativo Linea 3971, mentre lo stop dei centri di servizi al cliente partirà alle 15 e finirà alle 19.

Comunque, in generale è assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero dei mezzi pubblici del 18 luglio 2024. C’è poi Genova, dove lo sciopero dei lavoratori di Amt partirà alle 11:45 di giovedì 18 luglio 2024 fino alle 15:45, invece il servizio di biglietteria urbana e quelli clienti è garantito fino alle 11:45. Per quanto concerne il trasporto provinciale, lo sciopero scatterà alle 10:30 e terminerà alle 14:30, invece i dipendenti delle biglietterie provinciali si fermeranno dalle 10:30 alle 15. Infine, il personale del servizio ferrovia Genova Casella si asterrà dalle ore 11:45 alle 15:45.











