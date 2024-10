È stata (semi, dato che alcune novità potrebbero sempre sorgere con il trascorrere delle ore) ufficializzata la mappa delle scuole chiuse oggi – ovviamente giovedì 10 ottobre 2024 – a causa del maltempo: partendo proprio da qui è bene ricordare che da diversi giorni alcune aree del nostro bel territorio sono soggette a violenti piogge che stanno causando non pochi danni e che in questa giornata – almeno stando al bollettino della Protezione Civile – riguarderà soprattutto l’area settentrionale della Lombardia (in allerta rossa) e diverse zone della fascia Nord del paese fino all’altezza dell’Umbria.

Senza dilungarci troppo nel meteo e nell’allerta (a cui comunque abbiamo dedicato un articolo a parte che trovate sempre in queste pagine), è bene dire prima di entrare nell’elenco delle scuole chiuse oggi che la ‘mappa’ che vi lasciamo non va considerata definitiva ed immutabile: se vi trovaste in zone soggette a forti piogge, prima di mettervi in macchina o accompagnare i vostri figli al bus, vi suggeriamo di dare un’occhiata al volo al sito dell’istituto o del comune per verificare eventuali aggiornamenti dell’ultima ora che potrebbero esserci sfuggiti; oltre a valutare se sia il caso di firmare una giustificazione in caso di condizioni sfavorevoli e potenzialmente pericolose.

Scuole chiuse oggi, 10 ottobre 2024: la mappa tra Bergamo e Lecco

Detto questo, per quanto ci è dato sapere nel momento in cui scriviamo, sono soprattutto due i comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse oggi: da un lato si tratta di una riconferma di quanto già deciso nella giornata di ieri, mentre dall’altro subentra anche un’importante novità dato che l’area critica del maltempo – sempre secondo la Protezione Civile – sembra essersi spostata leggermente rispetto alle ultime 24 ore.

Partendo dalla conferma, oggi come ieri è stato confermato che le scuole chiuse interesseranno tutta l’area di Bergamo città: l’unica eccezione riguarda l’Università, mentre saranno inclusi anche gli istituti di tutti gli ordini e gradi della Val Serina, della vicina Valle Imagna, della Val Brembana e della Val Seriana (includendo tutti i vari comuni che le compongono); mentre la novità è che si unita all’elenco di scuole chiuse anche l’area di Lecco che terrà porte, cancelli e portoni chiusi, salvo per il Cfpa del comune di Casargo dato che gli studenti vivono nel convitto e non hanno bisogno di affrontare viaggi pericolosi per arrivare a scuola.

