Il percorso di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle si è definitivamente concluso durante la decima puntata andata in onda sabato 30 novembre 2024 su Rai Uno. L’ex moglie di Paolo Bonolis e Carlo Aloia erano già stati eliminati ma si sono esibiti per tentare di essere ripescati, durante il loro giudizio non sono mancate nuove critiche che hanno catturato non poco l’attenzione dei telespettatori. Il motivo? C’entrano alcune dichiarazioni che si è lasciata sfuggire a Belve, sarà infatti ospite di Francesca Fagnani nella puntata che andrà in onda domani, martedì 3 dicembre 2024.

Sul web sono trapelate alcune anticipazioni della sua ospitata e durante la diretta di Ballando con le Stelle Alberto Matano non è riuscito a rimanere in silenzio. Poco prima della puntata Sonia Bruganelli ha fatto sapere che quello in trasmissione è stato un percorso ricco di emozioni. In merito agli scontri con la giuria ha rivelato che non sarebbe voluta arrivare all’aggressione verbale, però in più occasioni si è innervosita e ha risposto. A detta sua le sue esibizioni interessavano solo ad uno o due giurati, gli altri si concentravano su altro e pensa che questo abbia influito sul modo che lei ha avuto di affrontare le cose.

Sonia Bruganelli penalizzata a Ballando con le Stelle? Alberto Matano la richiama in diretta

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli non sono piaciute affatto ad Alberto Matano, infatti dopo che si è complimento con lei e Carlo Aloia per l’esibizione a Ballando con le Stelle l’ha richiamata in diretta. Il noto giornalista si è detto dispiaciuto per ciò che ha detto a Belve, nella puntata che andrà in onda domani sera su Rai Due. Lui capisce che nei confronti della giuria si possa avere un atteggiamento di ribellione, però non gli piace quando vengono dette cose non vere.

Alberto Matano rivolgendosi a Sonia Bruganelli ha fatto sapere che si è fatto consegnare i dati e questi dimostrano che ha ballato quanto gli altri, anche di più a volte. Il conduttore de La Vita in Diretta ha poi aggiunto: “Trovo queste accuse ingenerose“.

