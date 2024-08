Sette donne per una strage, diretto da Gianfranco Parolini

Martedì 6 agosto, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, verrà trasmesso il film del 1967 dal titolo Sette donne per una strage. La regia è di Gianfranco Parolini, che ricordiamo non solo per i western, ma anche per pellicole peplum, com Sansone e La furia di Ercole. Tra gli autori della colonna sonora figura Carlo Savina, un musicista e compositore italiano che ha collaborato con i maggiori maestri del campo musicale quali: Ennio Morricone, Nino Rota e Armando Trovajoli e inoltre ha preso parte alla stesura della colonna sonora del film Prova d’orchestra di Federico Fellini e di Ben Hur.

Il cast è quasi tutto al femminile e comprende: Anne Baxter, Adriana Ambesi, Rossella Como, Christa Linder. Perla Cristal e Gustavo Rojo.

La trama del film Sette donne per una strage: pistolere per necessità

Sette donne per strage racconta le vicende di un gruppo di 7 donne le quali sono le uniche superstiti di una carovana attaccata dagli apache guidati da Nuvola Bianca e suo fratello Popè. Le donne devono attraversare un territorio neutrale attraverso il deserto per sfuggire agli indiani che le vogliono catturare. Nonostante si difendano con molta abilità, una di loro viene catturata da Popè e in seguito ritrovata dalle compagne in pessime condizioni.

Grazie a questo brutale episodio, le sei donne sopravvissute comprendono che devono utilizzare altri mezzi per difendersi e dimenticare la loro natura per trasformarsi in veri soldati. Spinte dalla disperazione e dal desiderio di vendetta, le sei ragazze, adoperano qualsiasi cosa pur di fronteggiare gli indiani e persino le loro sottane si trasformano in armi. Pur affrontando tanti pericoli e trabocchetti, le donne avanzano verso il forte e incontrano anche un cacciatore bianco, MacJntosch. Grazie all’aiuto di quest’ultimo affrontano l’ultima battaglia con gli indiani dove altre due donne vengono uccise e gli apache sono definitivamente sconfitti.

