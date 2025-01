Nelle ultime ore c’è stato un confronto tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma sui concorrenti rimasti in casa e su quelli che se ne sono andati, come Helena Prestes, che ha lascito un vuoto quasi palpabile. Parlando con Zeudi, quindi, l’ex velina di Striscia ha sorpreso tutti dicendo che “Secondo te volevo fuori Helena? No. La mia vittoria è competere con persone con cui ho uno stimolo di crescita”.

Stando alle parole di Shaila non avrebbe mai voluto l’uscita della modella brasiliana anche perché il bello di un’esperienza come quella del Grande Fratello è proprio questo: il confronto. E Shaila ama il confronto, che non significa litigare, ma anche saper intavolare un discorso per crescere e far impiantare in testa dei pensieri diversi. Per questo ha criticato Javier: “Se fossi in lui prenderei Lorenzo come stimolo di discussione”.

Dopo aver parlato di Helena Prestes, Shaila Gatta è passata a criticare l’atteggiamento di alcuni concorrenti che continuano la loro avventura al Grande Fratello come Luca Calvani, che nell’ultima puntata è stato nuovamente preso di mira da Jessica Morlacchi rientrata apposta per confrontarsi con alcuni suoi vecchi coinquilini. “Quando ho detto che volevo fuori Luca era la verità perché rappresenta un ostacolo” ha confidato Shaila a Zeudi, “e avevamo un bel rapporto, che poi ha smesso di esistere”. E quest’atteggiamento a lei non piace perché “quanto è reale l’affetto?” e si chiede come mai sia cambiato dopo la nomination.

Nonostante questo, però, Shaila Gatta continua a stimare Luca Calvani e, stando alle parole di Zeudi Di Palma, anche lui prova lo stesso nei suoi confronti. Forse fuori dalla casa potranno confrontarsi più pacificamente e magari vedersi nella bella casa di lui immersa nella natura. La ballerina, però, ne ha avuto anche per Amanda Lecciso, che a detta sua si è chiusa a riccio per paura di non reggere un confronto e poi Javier Martinez: “Se mi piace avere un confronto con Alfonso, con lui invece no perché omette tutto”. Stando a Zeudi ora che nella casa non c’è più Helena Prestes si vedranno tanti cambiamenti.