Nel giorno dell’Epifania, il 6 Gennaio 2025, si terrà una puntata speciale di Affari Tuoi, in prima serata con lo speciale sulla Lotteria Italia. Tanti ospiti vip e tra questi c’è anche Simon & The Stars, pseudonimo di Simone Morandi. Un personaggio molto conosciuto nel mondo dello spettacolo e che sarà tra i protagonisti di questa serata, andiamo a vedere meglio chi è.

Simon & The Stars, vero nome di Simone Morandi, è un astrologo di successo divenuto famoso quasi per caso. Come raccontato in passato l’uomo non era specializzato in questo campo ma si riscopri’ appassionato di astri durante una cena con Luisa De Giuli, sua omologa che lavora al Tg5. Quasi per caso l’uomo cominciò ad appassionarsi a questo mondo e pian piano ha ottenuto successo.

Nel 2013 ha aperto una sua pagina Facebook dedicata all’Oroscopo e alle stelle e ha avuto sempre più seguito nel mondo del web. Passano gli anni e anche lui ha seguito l’evoluzione tecnologica, aprendo Instagram, Youtube e TikTok. Poi è diventato ospite fisso della trasmissione Rai Citofonare Rai2, programma con alla conduzione Paola Perego e Simona Ventura la domenica mattina. Oltre a pubblicare video è diventato anche uno scrittore e tra le altre cose ha scritto un libro sull’Oroscopo 2025.

Simon & The Stars, le ultime sulla sua vita privata

Classe 1972 Simon è molto amato dal pubblico e oltre a questo lavoro, lavora come avvocato e agente specializzato in diritti d’autore ma ormai la passione per gli astri lo ha sopraffatto ed è la sua priorità. Tra le altre cose Simone ha partecipato come concorrente a Pechino Express, nello specifico nell’edizione del 2018.

Molta curiosità e allo stesso tempo riserbo sulla sua vita privata. Non sappiamo se l’uomo sia sposato o abbia una compagna, lui non ha mai fatto dichiarazioni pubblico ed è sempre stato molto attento – anche mediante i social – a non far trasparire informazioni riguardo la sua vita privata. In passato ha parlato del suo rapporto con la famiglia attraverso il Corriere della Sera:

“Papà guarda quello che faccio da lontano ma è rimasto sbalordito dalla mia determinazione e da tutto il successo che sto avendo”. Negli anni Simon ha parlato poco della sua famiglia e sui social tende a occuparsi specialmente del suo lavoro, sua priorità in questo momento della sua vita.