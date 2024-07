Simona Ventura, che abito indossa per il matrimonio con Giovanni Terzi?/ “Non voglio essere sobria”

Simona Ventura e Giovanni Terzi, la presentatrice si sbilancia sull’abito del matrimonio: “Voglio essere spettacolare”

Quale abito indossa Simona Ventura per il matrimonio con Giovanni Terzi? Diciamocelo sinceramente: chi, tra i fan della conduttrice, non si è ancora chiesto quale vestito avesse Super Simo abbia scelto per celebrare il suo grande amore con il compagno. Ebbene, a breve scopriremo ogni dettaglio. Nulla infatti sarà lasciato al caso nel giorno più importante della coppia, con Simona Ventura che nei giorni precedenti alle nozze ha già dimostrato di voler fare sul serio, con outfit audaci nei party milanesi.

Location del matrimonio Simona Ventura e Giovanni Terzi/ Dove si svolge la funzione?

In questo caso a firmare l’outfit della Ventura è stato Atelier Emé, mentre per l’abito da sposa, la Ventura non si è sbilanciata ma ha assicurato un effetto wow. “Non voglio essere sobria, non è da me. Essendo donna di spettacolo, voglio essere spettacolare”, la promessa della mitica presentatrice alla vigilia delle nozze.

Niccolò e Giacomo Bettarini, figli Simona Ventura/ "La vediamo felice, è la soddisfazione e gioia più grande"

Dalla scelta dell’abito alla torta per il matrimonio: la creatività di Roberto Rinaldini al servizio di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Dunque gli occhi degli invitati sono puntati sull’abito della sposa, ma non dimentichiamo un altro momento molto atteso: quello della torta. Anche per il dolce la Ventura e Giovanni Terzi non hanno badato a spese e si sono affidati ad un’eccellenza della città romagnola: la pasticceria Rinaldini. Nel sito web della storica pasticceria, la creatività di Roberto Rinaldini viene presentata in pompa magna, un’eccellenza che non deluderà gli sposi e gli invitati.

Giovanni Terzi, la malattia autoimmune del marito di Simona Ventura/ "Ho provato la disperazione"

“Ogni suo dolce è concepito come un’opera a sé, un capolavoro sartoriale alla cui base resta però, sempre e comunque, la ricerca caparbia di una qualità a 360 gradi: dalla selezione delle materie prime alle tecniche di lavorazione, fino alla scelta del packaging e degli ambienti di vendita”, si legge sulle pagine del sito della celebre pasticceria riminese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA