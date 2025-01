Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Barbara De Rossi e il marito Simone Fratini. L’attrice, dopo una serie di relazioni andate a male, è tornata ad amare proprio grazie all’incontro con Simone che ha definito “il vero grande amore della sua vita”. Dopo tante delusioni e relazioni tossiche non era facile lasciarsi andare e credere nuovamente all’amore, ma invece Barbara de Rossi si è dovuta ricredere una volta incontrato Simone. Tra i due è partito tutto in modo molto coinvolgente sin da subito con l’attrice che ha confessato: “c’è stata una grande passione fisica”. Nonostante la differenza di età tra i due è scattata la scintilla con l’attrice che si è lasciata andare a confessioni piccanti rivelando: “faccio l’amore solo se innamorata e con Simone ho passato giornate chiusi in camera a fare l’amore!”.

L’attrazione fisica si è poi trasformata in un sentimento che ha significato per l’attrice l’inizio di una nuova vita, una vera e propria rinascita sentimentale ed emotiva. “Avevo alle spalle una storia tossica” – ha dichiarato la De Rossi, ma l’incontro con Simone ha stravolto tutto.

Barbara de Rossi sul marito Simone Fratini: “ha rimesso tutto a posto nella mia vita”

Barbara de Rossi è follemente innamorata del marito Simone Fratini su cui ha detto: “ha rimesso tutto a posto nella mia vita”. La coppia dopo otto anni di fidanzamento hanno deciso di celebrare il loro sentimento con il matrimonio. Una cerimonia di nozze intima condivisa con pochi amici e parenti con Martina, la figlia di Barbara, che ha fatto da testimone. “È stato un matrimonio molto intimo e speciale” – ha confessato l’attrice che ha deciso anche di non far scattare alcuna foto ufficiale di quel giorno. Ma chi è Simone Fratini, il marito di Barbara de Rossi?

L’uomo è un imprenditore di successo nel settore dell’hairstyle e ha ideato un progetto del tutto rivoluzionario per tutte quelle persone che soffrono di alopecia e calvizie, visto che ha fondato un’azienda che si occupa della realizzazione di parrucche e soluzioni per la perdita dei capelli.