Stefania Orlando racconta i motivi della fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi al Grande Fratello

Fiume di lacrime per Stefania Orlando in diretta al Grande Fratello. La conduttrice, in questi giorni nella Casa, è tornata a parlare della storia con Simone Gianlorenzi, che è oggi il suo ex marito. I due si sono lasciati circa due anni fa dopo 15 anni d’amore, e per Stefania questa è una ferita che ancora brucia.

In un lungo confessionale, e poi chiacchierando con i compagni d’avventura, Stefania Orlando ha ricordato la loro storia d’amore, spiegandone anche i motivi della fine. “È un ricordo bello, perché abbiamo avuto un rapporto meraviglioso, che poi, come spesso accade, può finire. Le strade si possono dividere perché ci sono delle esigenze diverse.” ha esordito Orlando. Così ha spiegato: “Non mi sono accorta che lui è entrato in crisi, e quando me ne sono accorta era tardi. Aveva necessità di staccarsi, io no…”

Stefania Orlando: “Dopo il mio primo GF ero in difficoltà e non ho capito la crisi di Simone”

Per Stefania Orlando, accettare la fine del suo matrimonio con Simone non è stata cosa semplice: “Non è un delitto non sentire più quei sentimenti per una persona, sentire la necessità di fare altro, bisogna comprenderlo… Certo, è stata difficile per me, ma credo anche per lui.”, ha spiegato la conduttrice, ritenendo che lasciar andare chi si ama è la forma di amore più grande. “Per me lui è fondamentale, è l’unica persona di cui mi fidi. È l’uomo migliore del mondo, come lui non ne fanno più.” ha poi aggiunto.

Entrando, infine, nel merito della fine del matrimonio, Stefania Orlando ne ha chiariti i motivi: “Quando sono uscita dall’altro GF, ho avuto un po’ di difficoltà a riadattarmi alla realtà. Ero nervosa, intrattabile, non gli sono stata abbastanza vicina, forse mi sono allontanata. Dovevo ricentrarmi. Non mi aspettavo che finisse, io avrei voluto invecchiare con lui.” Per lei è infine arrivata al Grande Fratello una lettera del suo ex, con la quale ha oggi un ottimo rapporto. “Tu sei casa, lo sarei sempre, in maniera diversa ma sempre importante. Conta sempre su di me, per te ci sarò sempre”, sono state le parole di Simone per Stefania.