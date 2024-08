GHISLERI: “SONDAGGI POLITICI PREMIANO ANCORA MELONI E IL CENTRODESTRA. SUL CAMPO LARGO MANCA LA QUADRA ANCORA”

Nel più classico “bilancio d’agosto” sulla politica in pausa, la direttrice dei sondaggi politici Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, su “La Stampa” valuta questi primi due anni del Governo Meloni specie dopo i segnali importanti arrivati con le Elezioni Europee 2024. In vista di un autunno tutt’altro che semplice tra Regionali, Manovra e nomine Ue, i dati usciti negli ultimi sondaggi politici prima della pausa confermano il pieno consenso tanto per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni quanto per l’intera coalizione di Centrodestra, nonostante le tensioni e differenze che inevitabilmente emergono a seconda dei dossier in “campo”.

«I sondaggi politici prima della pausa estiva hanno convalidato l’esito per Meloni e il suo esecutivo, offrendo una nuova conferma ai risultati delle urne europee», scrive la n.1 dei sondaggi Euromedia traendo un mini bilancio di questi primi anni di Legislatura. A netto delle polemiche e delle divisioni, ricorda Ghisleri, il consenso e la fiducia degli italiani nel Governo di Centrodestra resta ancora molto alto. «Meloni come leader e come partito», ovvero Fratelli d’Italia, «è ancora in testa in tutti i sondaggi politici e in tutte le rilevazioni». Il motivo è da ascrivere al successe delle riforme finora messe in campo, ma anche per le difficoltà della coalizione rivale che ancora non ha trovato un vero “campo largo” tra i vari Pd, M5s, AVS, Renzi, Bonino e Calenda: scrive ancora Ghisleri, «il vantaggio del Centrodestra è legato anche al fatto che il Centrosinistra sta ancora cercando di trovare una quadra sull’alleanza larga che ha l’obiettivo di riconnettere tutti quelli che sono all’opposizione».

PUNTI “TOP” E “FLOP” DELLA PREMIER MELONI: COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI SECONDO ALESSANDRA GHISLERI

Riforme, economia e vittorie elettorali restano i punti di forza della Premier Meloni, così come (in parte) i rapporti in politica estera, specie sui dossier internazionali: secondo però i (lievi) cali evidenziati da alcuni sondaggi politici tra luglio e inizio agosto, vi sono punti ancora da affrontare al meglio per non trovarsi un autunno più difficile di quanto già non sia in prospettiva. Secondo Ghisleri, alcune risposte tardano ad arrivare dopo i primi due anni di Governo: in particolare, carovita, inflazione, sanità, tasse su famiglie e imprese, questi i punti da risolvere al più presto.

Decisiva in questo senso sarà la prossima Manovra da improntare con il difficile ripristino del Patto di Stabilirà, così come l’allarme inflazione deve sempre destare preoccupazioni in tutti gli Stati Ue, così come pure negli States: interesse nazionale, economico, estero si mischieranno ancora nei prossimi mesi, specie se i risultati delle Regionali di Liguria, Emilia Romagna e Umbria dovessero vedere trinare il “campo largo” del Centrosinistra. A tutto questo, va aggiunto secondo la direttrice dei sondaggi politici Euromedia, l’instabilità forte che arriva dai focolai di guerra alle porte dell’Europa, da Medio Oriente all’Ucraina: «questo rende ancora più instabile la tranquillità degli elettori», conclude Ghisleri, «che si sentono fragili e indifesi di fronte a quanto accade ogni giorno».