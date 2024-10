Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle Sonia Bruganelli sta facendo i conti con molte critiche e polemiche e questo per l’ennesima volta potrebbe averle fatto capire che la sua vita ha preso una piega totalmente diversa da quando ha deciso di mettere fine al suo matrimonio con Paolo Bonolis. Da quando i due si sono detti addio hanno sempre puntualizzato di essere rimasti molto uniti, provano infatti molto affetto e stima l’uno nei confronti dell’altra. Lei dopo la rottura sembrava aver ritrovato l’amore con Angelo Madonia, negli ultimi giorni però si sta parlando molto di una loro presunta crisi e sono in molti a pensare che lei potrebbe aver capito di voler tornare con l’amatissimo conduttore.

Nei giorni scorsi è stata proprio Sonia Bruganelli ad alimentare le voci sulla presunta crisi con Angelo Madonia. Ospite di Mara Venier a Domenica In quando la conduttrice le ha chiesto se avesse un fidanzato lei ha spiazzato tutti dicendo che ancora deve capire cosa vuole dalla vita. A detta sua ad oggi non sa quale sarà il suo futuro, l’unica cosa che desidera con certezza è essere un punto di riferimento per i suoi figli. Ha poi ammesso di provare un forte senso di colpa perché senza che ci fossero gravi motivi ha interrotto un matrimonio. La concorrente di Ballando con le Stelle ha poi aggiunto: “Non ci sono state cose brutte o tradimenti. Nel mio caso non è stato così. Ora devo fare i conti con me“.

Da quando è approdata a Ballando con le Stelle Sonia Bruganelli ha più volte rivelato che la sua vita è cambiata molto da quando non è più la signora Bonolis, a detta sua in molti prima la usavano solo per arrivare all’ex marito e viene trattata in modo diverso da quando si sono lasciati. Per tantissimi anni l’hanno accusata di aver fatto carriera solo perché era legata sentimentalmente al noto conduttore, lei però voleva dimostrare le sue capacità e che non era affatto raccomandata. Dopo la fine del loro matrimonio ha iniziato a frequentare Angelo Madonia, a distanza di qualche mese però i due potrebbero già essersi detti addio.

Sonia Bruganelli si è forse resa conto che il ballerino non era la persona giusta per lei? Sono in molti a pensare che con le sue ultime riflessioni abbia voluto far capire all’ex marito che vorrebbe concedere un’altra possibilità alla loro relazione. Quale è stata la reazione del conduttore? Di recente sul suo profilo Instagram Paolo Bonolis ha pubblicato una foto di famiglia e per molti lo ha fatto per dimostrare ancora una volta quanto siano uniti anche dopo la separazione. Anche dopo la rottura lui ha sempre ammesso di essere ancora innamorato dell’ex moglie, se davvero tornerà da lui ci sarà ancora spazio per una riconciliazione? In tanti credono che la stia ancora aspettando, non ci resta quindi che attendere per scoprire se ci sarà davvero un ritorno di fiamma tra loro.