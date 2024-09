Anticipazioni Spencer, trama del film in onda oggi su Rai3: viaggio nella mente di Lady Diana

Questa sera, venerdì 6 settembre, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, verrà trasmesso il film drammatico e biografico film Spencer. Si tratta di una ricostruzione immaginaria che racconta le emozioni vissute dalla principessa Diana durante il weekend natalizio del 1991 che la portò alla decisione di divorziare dall’allora principe Carlo. La regia è di Pablo Larraín, che si era già cimentato in un ritratto di donna celebre con Jackie, sulla vita di Jacqueline Kennedy. La sceneggiatura è invece di Steven Knight, inventore del format TV Chi vuol essere milionario? e della serie di successo Peaky Blinders.

Chiara Maggenti, moglie Damiano Carrara/ Lei: "Matrimonio? Un passo importantissimo"

Dalle anticipazioni su Spencer ci scopre che racconta un momento particolare della vita di Lady Diana, facendo riferimento al dicembre del 1991 quando la famiglia reale era intenta a trascorrere le vacanze natalizie nella tenuta di Sandringham, presso la Contea di Norfolk. Il matrimonio di Diana con l’erede al trono è ormai in crisi da tempo, a causa anche dei ripetuti tradimenti del principe Carlo con Camilla Parker Bowles. Le vacanze natalizie sono un’ottima occasione per indurre Diana a riflettere e a decidere di lasciare suo marito. Una decisione che potrebbe costarle molto: addirittura la perdita della custodia dei figli William e Harry. Nella tenuta di Sandringham, Diana ha una sola amica: si tratta di Maggie, la guardarobiera che la esorta ad assolvere i suoi doveri nei confronti della famiglia reale.

Heather Parisi è in Italia ma non va dalla figlia Jacqueline incinta, critiche web/ "Non devo giustificarmi"

Spencer, anticipazioni film su Rai3: cast, storia vera e imbarazzo per la Famiglia Reale

Nel dettaglio, le anticipazioni sul film Spencer raccontano un momento particolare della vita di Lady Diana. Il film si ispira alla vera storia di Lady Diana e riprende molti aspetti realmente accaduti. È vero che all’inizio degli anni 90, il matrimonio di Diana e Carlo era al punto di rottura e a Sandringham la tensione era palpabile. Il Daily Mirror riportò che la notte di Capodanno del 1990 i due litigarono così tanto che la principessa si recò da sola su una spiaggia del Norfolk e “rischiò la vita durante una passeggiata solitaria”. In Spencer, anche la Diana di Kristen Stewart cerca conforto nell’oceano dopo giorni di insopportabile stress coniugale. E poi ancora c’è un altro episodio emblematico, in Spencer, Diana è alle prese con la bulimia, disturbo alimentare di cui soffriva anche nella realtà: “La bulimia iniziò la settimana dopo il nostro fidanzamento e ci volle quasi un decennio per superarla”, disse Diana al suo biografo, Andrew Morton, nel 1992. La sua franchezza sulla malattia ha contribuito a de-stigmatizzare i disturbi alimentari nell’opinione pubblica.

Fabio Caressa, marito Benedetta Parodi/ "Il sogno della nostra vita? Aprire telecamere sulla nostra cucina"

Nel cast di Spencer figurano Kristen Stewart, attrice protagonista che interpreta Diana, e Jack Farting, nel ruolo di Carlo. Sally Hawkins è Maggie, mentre Timothy Spall veste i panni del maggiore Gregory. Matthias Wolkowski e Olga Hellsing ricoprono rispettivamente i ruoli di Edoardo, conte di Wessex, e della duchessa di York. La colonna sonora di Spencer, composta da 14 brani, è di Jonny Greenwood, chitarrista della celebre band dei Radiohead. Claire Mathon ha curato la fotografia e Sebastián Sepúlveda si è occupato del montaggio. Per tutti questi motivi poco dopo l’uscita del film si è diffusa l’indiscrezione di imbarazzo e malumori nella Famiglia Reale per il modo in cui è stata rappresentata.