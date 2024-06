Stef Burns, chi è: nuova fidanzata dopo Maddalena Corvaglia?/ Chitarrista e braccio destro di Vasco Rossi

Stef Burns chi è e vita privata: ha una nuova fidanzata dopo Maddalena Corvaglia?

Ed uno dei chitarristi migliori della sua generazione e da decenni è nella band di Vasco Rossi diventandone il braccio destro. Al centro del gossip però Stef Burns ci finisce da anni per la sua vita privata. Stephan Birnbaum, questo il suo nome all’anagrafe è nato negli Stati Uniti nel 1959, ha dunque 65 anni. È stato sposato per ben due volte ma entrambe le relazioni sono naufragate. Negli anni ’90 si è sposato con una donna americana da cui ha avuto due figli Taylor e Woody.

Stef Burns, chi è l'ex marito di Maddalena Corvaglia di Pechino Express 2024/ "Nessun tradimento, ma..."

Dopo la separazione ed il successivo divorzio dalla prima moglie, la cui identità non è nota ha conosciuto l’ex Velina di Striscia la notizia Maddalena Corvaglia, i due si sono sposati nel 2011 ed hanno avuto una figli Jamie Carlyn. La loro relazione è finita nel 2017, Stef Burns ha una nuova fidanzata? Nei mesi scorsi molti siti e giornali tra cui Il Messaggero hanno acceso il gossip rivelando che alla base della fine dell’amicizia tra la Corvaglia ed Elisabetta Canalis ci fosse il tradimento del marito con l’amica. I rumor non sono mai stati confermati o smentiti. Al di fuori di queste indiscrezioni nulla si sa su un’ipotetica nuova fidanzata di Stef Burns, se esista e soprattutto su chi sia.

Maddalena Corvaglia: “Separazione da Stef Burns? E’ stata complicata”/ “Ecco perchè è finita…”

Stef Burns e Vasco Rossi: chi è il chitarrista braccio destro dal 1995 del rocker

Tra i protagonisti del concerto di Vasco Rossi ci sono indubbiamente tutti i top player

della sua band, tra cui l’immancabile chitarrista Stef Burns. Il musicista statunitense è ormai un pilastro del gruppo e i fan stravedono per lui, soprattutto da quando affianca il Blasco alla chitarra. Nella sua lunga carriera di chitarrista, Stef Burns ha condiviso il palco con artisti di primo ordine, tra cui Michael Bolton e Alice Cooper. Il suo debutto al fianco di Vasco Rossi risale ormai a trent’anni fa: era il 1995 e Burns stava per debuttare a San Siro, prendendo poi parte alle registrazioni dei nuovi album del cantante.

Maddalena Corvaglia e Jamie, ex marito e figlia di Stef Burns/ "Era finita, senza che potessi farci nulla"

Da quel momento, artisticamente parlando, Stef Burns e Vasco Rossi non si sono più divisi. Insieme hanno scritto pagine importantissime, regalando emozioni a non finire al pubblico. Oltre alle esibizioni al fianco del Blasco, nel 2004 il chitarrista ha suonato al G3 con Joe Satriani, Steve Vai e Robert Fripp, poi il desiderio di dare vita alla Stef Bunrs League, la sua band composta da Fabio Valdemarin, Juan Van Emmerloot e Roberto Tiranti.

Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi: la vita privata e le turbolenze con Maddalena Corvaglia

Dando invece uno sguardo alla vita privata del chitarrista, scopriamo che non sono mancate turbolenze negli ultimi tempi. Il braccio destro di Vasco Rossi, infatti, è stato impegnato con Maddalena Corvaglia, con la quale c’è stata una rottura poco dopo la pandemia. In una intervista rilasciata al Messaggero, l’ex velina ha descritto se stessa e il chitarrista come il giorno e la notte, facendo riferimento ad incomprensioni che evidentemente hanno portato alla rottura.

“Siamo come il giorno e la notte. Quindi di fronte a un evento forte, difficile, abbiamo avuto reazioni diverse”, le parole della showgirl. “A volte lo avrei strozzato, è stato allucinante, lui e la sua avvocatessa pensavano di impormi cose da pazzi, non dico altro”. Al momento, malgrado queste parole, i rapporti tra i due sarebbero più distesi e sereni.











