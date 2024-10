Carmine Buschini perché ha lasciato Storia di una famiglia perbene 2? Silenzio dell’attore

Venerdì scorso è andata in onda la 1a puntata di Storia di una famiglia perbene 2 ed i telespettatori hanno notato l’assenza dell’attore Carmine Buschini nel cast. Nella fiction di Canale5 ruota attorno a due famiglie opposte l’una all’altra nella Brindisi degli anni ’80. Da una parte ci sono gli Straziota e dell’altra gli Straziota, tuttavia, al centro delle trame c’è la storia d’amore tra Maria e Michele, la prima impersonata da Federica Torchetti e il secondo da Carmine Buschini. Quest’ultimo ha lasciato la serie, perché?

Storia di una famiglia perbene 2, anticipazioni 2a puntata 18 ottobre 2024/ Maria capirà verità su Francesco?

Carmine Buschini perché ha lasciato Storia di una famiglia perbene 2? I motivi, in realtà, non sono pienamente noti. L’attore in una passata intervista aveva già annunciato la sua intenzione di abbandonare il progetto ma non aveva fornito altre spiegazione. Molto probabilmente il motivo per cui ha lasciato la serie potrebbero essere nuovi impegni lavorativi. A tal proposito il sito di TvBlog riporta: “Non sappiamo se la scelta di cambiare attore sia dovuta a un’esigenza narrativa o se sia la conseguenza della decisione dello stesso Buschini di non voler più far parte della serie.” Ed il giovane attore, almeno per il momento, non si è espresso in merito preferendo il silenzio.

Endless Love anticipazioni turche delle prossime puntate/ Svolta drammatica: Kemal rischia di uccidere Deniz

Chi interpreta Michele Straziota in Storia di una famiglia perbene 2? Alex Lorenzin

Non è chiaro, dunque, perché Carmine Buschini ha lasciato Storia di una famiglia perbene 2 ma con un abile stratagemma gli autori hanno deciso di far uscire di scena l’attore pur mantenendo in vita il personaggio. Nella prima puntata della fiction di Canale5, infatti, Michele si trova in carcere e subisce ripetute aggressioni per essersi ribellato alla famiglia e l’attore viene sempre inquadrato di spalle. Una di queste aggressioni è particolarmente violenta con gli aguzzini che immergono il volto di Michele nell’acido causandone la morte. Ma Michele è davvero morto?

Don Matteo 13, qual è il segreto di Don Massimo?/ Svelato il misterioso passato del prete: c'entra una donna

Dopo una serie di operazioni ed interventi chirurgici il giovane ottiene un nuovo volto ed una nuova identità quella di Francesco Falco, dunque chi interpreta Michele Straziota in Storia di una famiglia per bene 2? Ad interpretare il ‘nuovo’ Michele è l’attore Alex Lorenzin. Classe 1997 ha dunque 27 anni ed ha già un curriculum di tutto rispetto. Ha recitato in fiction di successo come Un passo dal cielo, Doc-Nelle tue mani 2 ed adesso è arrivato il ruolo da co-protagonista in Storia di una famiglia perbene 2. Ha molte passioni come la musica e lo sport, suona la chitarra elettrica. Nel frattempo sta andando in onda la 2a puntata della fiction, Maria scoprirà chi è davvero Francesco?