Temptation Island 2024, la reunion dei fidanzati dopo la fine

Neanche il tempo del capolinea finale del viaggio nei sentimenti che i volti del programma hanno deciso di mettere in scena una speciale reunion, nelle scorse a Roma infatti i fidanzati, che dopo essersi conosciuti nel villaggio in Sardegna di Temptation Island 2024 hanno stretto amicizia, si sono rivisti nella Capitale per una notte all’insegna del divertimento, della spensieratezza e anche dei ricordi di quanto vissuto sull’isola, dove tutti loro hanno messo alla prova le loro relazioni, esattamente un mese dopo la fine delle registrazioni, mentre l’ultima puntata del format è approdata sul piccolo schermo giovedì sera, con tutti i resoconti sui finali delle storie narrate da Filippo Bisciglia.

Presenti tutti i volti entrati nelle case del pubblico di Temptation Island 2024, da Lino ad Alex, passando per Raul e Christian, i ragazzi si sono lasciati andare a balli sfrenati in compagnia di ragazze, presente anche Lino con la tentatrice Maika, i due stanno continuando la frequentazione mentre gli altri ex compagni stanno intraprendendo vite diverse dopo le rotture andate in scena nel viaggio nei sentimenti condotto da Bisciglia, una notte fatta di ricordi e piacevoli sensazioni sotto il cielo di una Roma afosa in questa estate 2024.

Filippo Bisciglia prepara il ritorno con i nuovi fidanzati: da settembre riapre il resort

Dopo l’edizione da record che si è conclusa questa settimana, Temptation Island 2024 farà presto di nuovo capolinea sul piccolo schermo, ovviamente nella solita cornice sarda, il resort nel quale presto prenderanno il via le nuove riprese dopo il successo di questo luglio. Dopo le varie storie narrate, da Alex e Vittoria a Lino e Alessia, Filippo Bisciglia si appresta a raccontare su Canale Cinque altrettanti fidanzamenti che verranno messi alla prova, sperando in qualche ricucitura maggiore dopo la carneficina della recente edizione, praticamente senza alcun lieto fine.

Per il momento non sono state rivelate le coppie di Temptation Island in partenza a settembre e neanche il numero di puntate, ma sicuramente le storie incolleranno milioni di italiani alla tv, proprio come abbiamo visto di recente, con picchi di oltre tre milioni di telespettatori sintonizzati su Canale Cinque.