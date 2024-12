The Voice Kids 2024, anticipazioni e diretta della finale del 20 dicembre 2024

È tutto pronto per l’ultima attesissima puntata di The Voice Kids 2024 che andrà in onda questa sera, venerdì 20 dicembre 2024 in prima serata su Rai1. Al timone come sempre ci sarà Antonella Clerici che in questi mesi ha accompagnato i giovani talenti in un entusiasmante viaggio all’insegna della musica e delle emozioni. Ad aver scelto e guidare i talenti, invece, ci saranno i quattro coach dello show: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa. Dalle anticipazioni The Voice Kids 2024 si scopre che i finalisti in totale sono dodici suddivisi in tre talenti per coach.

Il percorso di questi dodici talento giunti alla finale di The Voice Kids 2024 è stato lungo e complesso. Ragazze e ragazzi di tutta Italia si sono cimentati nelle temutissime Blind Auditions, le cosiddette ‘Audizioni al buio’, e solo alcuni hanno toccato le corde del cuore dei coach per spingerli a farli girare per scegliergli. Poi si è passati alla fase delle Battle, in cui i vari giovani concorrenti si sono sfidati a colpi di esibizioni. Ogni esibizione è stata un’occasione per raccontare una storia, per emozionare e per stupire, mentre i coach hanno lavorato per valorizzare al massimo il potenziale di ciascun concorrente.

The Voice Kids 2024, finale: scelte difficili per Loredana Bertè, Clementino, Arisa e Gigi D’Alessio: ci sarà il vincitore?

Dalle anticipazioni The Voice Kids 2024 della finale di questa sera si scopre quale saranno il meccanismo che porterà al vincitore. Antonella Clerici aprirà la serata con le dodici esibizioni dei concorrenti finalisti di The Voice Kids 2024 ogni esibizione sarà il frutto del duro lavoro di questi mesi e caratterizzata da arrangiamenti unici e da una vasta gamma di generi musicali, non sarà solo un momento di intrattenimento, ma non mancheranno anche emozioni che varieranno dalla commozione al divertimento. I finalisti sono Carol Cadeo, Gabriel Jimenez Martinez, Melissa Memeti, Francesco Maugeri, Sofia Menegatto, Riccardo Callegari, Leonardo Giovannangeli, Benedetta Muneglia, Alessio Di Stefano, Niccolò Franceschini, Annamaria Mihalache.

Dopo le prime esibizioni dei talenti la finale di The Voice Kids 2024 continuerà con un momento molto atteso ma allo stesso tempo molto difficile per i quattro coach. Loredana Bertè, Clementino, Arisa e Gigi D’Alessio dovranno scegliere soltanto uno dei loro tre talenti. Verranno così scelti i quattro Super Finalisti che accederanno all’ultima fase, quella decisiva per eleggere il vincitore di The Voice Kids 2024. I super finalisti avranno l’opportunità di esibirsi ancora una volta con un brano scelto personalmente da loro, l’arduo compito di scegliere chi sarà il trionfatore dell’edizione, invece, sarà nelle mani del pubblico in studio che voterà il suo giovane talento preferito.

Come vedere in diretta streaming la finale di The Voice Kids 2024

La finale di The Voice Kids 2024 può essere vista in diretta su Rai1 a partire dalle 21.35 circa, subito dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Raiplay e sul sito è anche possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda. Antonella Clerici, i quattro coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa ed i 12 talentuosissimi cantanti sono pronti a regalare uno show ricco di musica ed emozioni.