Uomini e Donne, scontro tra Tina Cipollari e Mario Cusitore: “Ma quanto sei squallido?!”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 30 ottobre 2024, c’è stato un nuovo confronto tra Mario Cusitore e le sue dame Morena Farfante e Margherita Aiello. L’atteggiamento del cavaliere che è andato a letto con entrambe e lo ha rivelato in studio la volta scorsa mettendo in imbarazzo le due dame salvo poi aggiungere di non aver voglia di conoscerle. Il suo atteggiamento ha infastidito anche Tina Cipollari che è sbottata: “Ma quanto sei squallido” Mario da parte sua si è giustificato e poi ha spiegato i motivi per cui ha voluto chiudere con entrambe.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 17 ottobre 2024/ La sfilata dei cavalieri, Juri litiga con Morena

“A me non mi è mancato niente ma io ve lo dico a me non è scattata la cosa… anche se sono stato bene, io voglio ragionare con la testa ma non ho argomenti con loro, quando esco non so di che cosa dobbiamo parlare” ha confessato nel dettaglio lo storico cavaliere scatenando la rabbia anche degli opinionisti. “Potevi pensarci prima di andare a letto, cerca di conoscerle prima. Non è la prima volta che ti comporti così” ha dichiarato Tina Cipollari: “Non è trasparente, Morena per esempio non era al corrente che lui fosse andato a letto anche con Margherita.”

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 ottobre 2024/ Caos in studio dopo la confessione hot di Mario

Tina Cipollari sbotta contro Mario Cusitore: “Se una persona non ti piace non ci vai a letto”

Sia Gianni Sperti che Tina Cipollari hanno avuto un duro scontro con Mario Cusitore, la più dura è stata l’opionionista: “Se tu capisci che Morena non ti coinvolge così tanto a livello sentimentale non ci vai a passare la notte, no?” Durante il confronto però Mario Cusitore ha chiosato sibillino: “È meglio che sto zitto” Ed a questo punto incalzato dagli opinionisti ha lasciato intendere che sono andati insieme a letto fino alle otto del mattino: “Io ho avuto voglia e non rinnego nulla” A Tina Cipollari però non è piaciuto per nulla l’atteggiamento del cavaliere che ha lasciato intendere di essere una sorte di vittima della situazione ed ha concluso: “Alla fine sembra di essere costretto ad avere rapporti con voi.”