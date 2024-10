Avvistato un topo nella Casa del Grande Fratello 2024: paura tra alcune inquiline

Momento di panico per Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso nella Casa del Grande Fratello 2024. Le due gieffine hanno parlato di una presenza indesiderata nella casa più spiata d’Italia, un topo che starebbe terrorizzando le concorrenti. A parlarne per prima è stata Mariavittoria Minghetti che, rivolgendosi alle sue compagne di avventura, ha fatto sapere di aver visto ‘una cosa correre‘.

Fidanzato Jessica Morlacchi/ Coccole bollenti con Giglio solo per gioco? Feeling evidente, web in fiamme

La gieffina non è stata l’unica ad accorgersi del nuovo ‘inquilino’ dell’attuale edizione del Grande Fratello. Dopo la rivelazione fatta dalla Minghetti, è intervenuta anche Amanda Lecciso, che ha detto: “Sì ho visto entrare un topo”. Sentendo cosa hanno raccontato le coinquiline, Jessica Morlacchi è apparsa piuttosto spaventata, subito dopo però ha chiesto agli altri concorrenti di non fare del male all’animale.

Giglio e Yulia si conoscevano prima del GF? "No, falso"/ Poi spunta il video hot a letto: Jessica spiazzata!

Amanda Lecciso svela di aver visto un topo al Grande Fratello, la regia censura

Dopo essersi accertata del fatto che quello che hanno visto correre nella casa del Grande Fratello fosse davvero un roditore, Amanda Lecciso ha subito messo al corrente gli altri concorrenti della presenza del topo. Tutte le volte che i gieffini hanno menzionato l’animale però è scattata la censura da parte della regia del reality. In molti infatti hanno notato che, non appena si nominasse il topo, venisse inquadrata un’altra stanza. Non è chiaro perché la produzione del programma abbia cercato di tenere ‘nascosta’ la presenza del nuovo inquilino nella casa più spiata d’Italia, ciò che è certo però è il fatto che non è la prima volta che accade una cosa del genere.

Fidanzato Jessica Morlacchi: Javier e Lorenzo nuovi obiettivi?/ "Stanotte ci facciamo le coccole"

Nelle precedenti edizioni del Grande Fratello è successo più volte che i concorrenti del reality abbiano avvistato dei topi nella Casa. A parlarne apertamente in passato fu Patrizia De Blanck che raccontò di aver visto diversi roditori quando ha partecipato al programma. Lei però, a differenza di Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi, non provò paura perché, a parer suo, sono animali carini. L’ex gieffina fece anche sapere che i topi le avevano tenuto compagnia a lungo nella casa del Grande Fratello.