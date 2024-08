Dopo diverse settimane di caldo tropicale e una sempre più incalzante crisi idrica, il quel di Reggio Calabria nel pomeriggio di oggi – domenica 18 agosto 2024 – si è scatenato un vero e proprio acquazzone, accompagnato da una tromba d’aria che ha causato disagi in tutta la città: un fenomeno abbondantemente atteso – tanto che già nella giornata di ieri era stata diramata l’allerta meteo gialla da parte della Protezione Civile -, ma che si è scatenato con un’intensità decisamente maggiore rispetto alle previsioni iniziali.

Fortunatamente, nonostante la tromba d’aria sembra che non si siano registrate – né a Reggio Calabria, né nel resto della Regione – vittime o feriti, fuorché per un gazebo che è stato sradicato da un tetto abbattendosi sulla strada; il tutto mentre lo spettacolo della natura ha (a dir poco) spaventato i migliaia di turisti che speravano di godersi una domenica all’insegna del sole e del mare; mentre numerosi disagi si sono registrati a tutte le linee di trasporto locali.

Proprio a causa dell’imprevedibile maltempo – infatti -, tutti i voli in partenza da Reggio Calabria per gli aeroporti di Roma e Bologna sono stati rimandati, così come l’asse ferroviaria da e verso Paola ha subito diverse ore di ritardo. Nel pomeriggio fortunatamente la situazione è tornata sotto controllo e – superata la violenta tromba d’aria – i mezzi hanno ripreso a circolare regolarmente, mentre un caldo sole è tornato ad illuminare (e, verrebbe da dire, asciugare) la più popolosa città calabrese.

Insomma, dopo la violenta (e per certi versi spettacolare) tromba d’aria, Reggio Calabria ha goduto per tutto il pomeriggio di oggi di un forte sole; mentre le previsioni meteo per i prossimi giorni sembrano aprire a scenari peggiori di quello a cui hanno assistito cittadini e turisti nella tarda mattinata di oggi. Stando alle previsioni meteo – mentre la Protezione Civile non ha ancora aggiornato la mappa dell’allerta -, infatti, già in nottata potrebbero verificarsi le prime piogge intense, accompagnate in alcune arre della Regione da violente (ma brevi) grandinate.

Le aree più colpite saranno ancora una volta quella di Reggio Calabria e tutto il versante Tirrenico fino al cosentino, ma non si escludono neppure sconfinamenti sul versante Jonico: la mattinata di domani dovrebbe essere tranquilla, mentre dal pomeriggio vento e pioggia torneranno ad infistidire la costa tirrenica, in particolare tra Sila e Marchesato Crotonese; il tutto accompagnato da un (positivo?) calo delle temperature che dovrebbero scendere di una decina di gradi rispetto ai giorni scorsi.