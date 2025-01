Ultime notizie: Kim testa primo missile dal ritorno di Trump

Donald Trump apre al dialogo anche con la Corea del Nord, dove si festeggia il lancio del primo missile da crociera strategico da quando il presidente Usa è tornato alla Casa Bianca. La notizia è stata dall’agenza statale Kcna, che ha riportato anche le parole del leader Kim Jong-Un, secondo cui il bersaglio è stato colpito con precisione e la deterrenza delle forze armate nordcoreane sta migliorando ulteriormente. Intanto, si prepara a mandare nuovi rinforzi militari alla Russia in Ucraina, secondo quanto riferito dall’intelligence ucraina e da un funzionario Usa che ha parlato al New York Times restando però anonimo.

Estrazione Million Day di oggi 25 gennaio 2025/ Scopri i numeri vincenti delle ore 20:30

Ultime notizie: liberati gli ostaggi israeliani ed i prigionieri palestinesi

Secondo scambio di prigionieri dall’inizio della tregua tra Hamas ed Israele. Da parte di Hamas la liberazione è stata letteralmente trasformata in uno “show” con la presenza delle telecamere dell’emittente al-Jaazera che hanno ripreso tutte le fasi con le quattro soldatesse che prima di essere riportate in territorio ebraico dove sonbo arrivate nel pomeriggio ed hanno potuto riabbracciare i parenti, sono state fatte salire su un palco a Gaza City, dai miliziani palestinesi tra ali di folla. Da parte di Israele sono stati rilasciati circa 200 prigionieri palestinesi.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 25 Gennaio 2025

Ultime notizie: l’inaugurazione dell’anno giudiziario

Si è svolta a Milano l’inaugurazione dell’anno giudiziario, con i magistrati che hanno protestato contro la riforma varata recentemente. 150 persone hanno manifestato sotto la pioggia, ed il presidente del Senato ha dichiarato che nessuno deve cancellare le scelte che sono state effettuate dal Parlamento Italiano. Secondo Andretta, rappresentante del Csm, con la riforma si rischia di compromettere l’indipendenza dei magistrati. Nel momento in cui ha parlato la rappresentante del Governo i magistrati sono usciti dall’aula dove si stava celebrando l’inaugurazione. Nella cerimonia che si è svolta a Napoli è intervenuto il ministro della Giustizia, Nordio, ma anche qui, al momento del suo intervento, i magistrati presenti sono usciti dall’aula.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 25 Gennaio 2025

Ultime notizie: due pescatori morti per il ribaltamento della loro imbarcazione

Tragedia del mare al largo dell’Isola Rossa, in Sardegna. A causa del ribaltamento della loro barca, due pescatori sono finiti in mare e sono morti. I loro corpi sono stati recuperati dai sub della guardia costiera. Il ribaltamento dell’imbarcazione forse dovuto ad un urto contro degli scogli. Sulla vicenda sono in corso delle indagini.

Ultime notizie: doppietta azzurra nella discesa libera femminile di Garmisch

Ancora un grande successo delle sciatrici italiane nella gara di discesa libera femminile che si è disputata sulla pista di Garmisch, in Germania. A vincere è stata Federica Brignone, che ha battuto Sofia Goggia di un solo centesimo di secondo, mentre terza è arrivata la svizzera Suter. Con questo successo la Brignone ha consolidato la sua supremazia nella Coppa del Mondo generale, dove comanda con 110 punti di vantaggio sulla svizzera Gut, e quella nella specialità della discesa libera dove precede la Goggia.

Con questo ottimo risultato le due sciatrici italiane riscattano la prova del gigante di Kronplatz dove entrambe non erano riuscite ad arrivare al traguardo con la Brignone uscita nella seconda manche dopo essere arrivata in testa nella prima. Anche gli uomini erano impegnati nella gara di discesa libera, sulla pista austriaca di Kitzbühel, dove a imporsi è stato Crawford, alla sua prima vittoria in Cdm, con Paris che è stato il migliore degli azzurri al traguardo.

Ultime notizie: Bolelli e Vavassori ko in Australia

Nella penultima giornata degli Australian Open la coppia italiana formata da Bolelli e Vavassori è stata battuta da Heliovaara e Patten, dovendosi accontentare per il secondo anno consecutivo di aver raggiunto la finale. I loro avversari si sono imposti in tre set con gli italiani che hanno vinto il primo dopo un lunghissimo tiebreak. In programma anche la finale del singolare femminile nella quale a gioire è stata la statunitense Keys, che a sorpresa ha battuto la favorita Sabalenka, con un successo per 2 set a 1. L’americana ha vinto il primo, poi si è arresa nel secondo ma ha ritrovato il giusto ritmo nel terzo per imporsi sulla numero 1 del mondo e del tabellone australiano.