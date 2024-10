Nei giorni scorsi Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno annunciato la fine della loro storia d’amore sui social, anche dopo la rottura il loro rapporto sembrava sereno ma nelle scorse ore ha preso una piega ben diversa. L’ex dama di Uomini e Donne si è infatti scagliata duramente contro l’ex fidanzato tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Che cosa è successo? Una fan le ha raccontato di aver visto l’ex cavaliere insieme a due ragazze molto provocanti, lei non ha reagito affatto bene di fronte alla segnalazione. L’ex dama ha pubblicato il messaggio ricevuto dall’utente e dopo aver nascosto le sue risposte con l’emoji che raffigura un pagliaccio si è lasciata andare ad un commento contro l’ex fidanzato.

Nella storia pubblicata su Instagram Asmaa Fares ha scritto che il mondo è molto piccolo e lei ha già avuto la sua risposta senza sapere nulla perché a parer suo chi ti priva della tua libertà sono le persone più marce di questo mondo. Quella dell’ex dama è senza dubbio una velenosa frecciatina contro Cristiano Lo Zupone e lascia chiaramente intendere che lui l’ha privata della sua libertà quando stavano insieme.

Asmaa Fares attacca Cristiano Lo Zupone dopo la rottura, la replica dell’ex fidanzato

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, lo scorso agosto avevano già affrontato un momento di crisi ma lo avevano superato e sembrava che la loro relazione procedesse a gonfie vele. I due stavano già organizzando il loro matrimonio, avevano anche scelto le fedi, però dopo soli cinque mesi hanno deciso di prendere due strade diverse. Sui social l’ex dama aveva spiegato che è stata lei a mettere definitivamente la parola fine per il suo benessere personale, ma non aveva rivelato altri dettagli. Lui ci aveva tenuto a precisare che non ci sono stati tradimenti e altre mancanze di rispetto, ai fan aveva anche ammesso di essere ancora innamorato.

Dopo essersi scagliata contro l’ex cavaliere di Uomini e Donne Asmaa Fares ha pubblicato un video su Instagram dove ha detto che ci sono persone che non riescono ad andare avanti nella vita, però ha preferito non aggiungere altri dettagli. Anche Cristiano Lo Zupone ha rotto il silenzio sui social dopo le frecciatine dell’ex fidanzata e ha pubblicato una frase che è chiaramente rivolta a lei. Queste le sue parole: “La coscienza pulita è un lusso che non tutti si possono permettere”.