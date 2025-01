Oggi, lunedì 13 gennaio, si concluderà il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Non parliamo delle puntate in onda, che come sempre sono registrate con alcuni giorni di anticipo, ma della scelta vera e propria che avverrà tra poche ore. Dopo quattro mesi trascorsi nel dating show, l’ex volto di Temptation Island deciderà con chi uscire tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, entrambi molto amati dal pubblico. Gli spettatori, infatti, sono fortemente divisi: da una parte c’è chi sogna di vedere Martina accanto a Ciro, dall’altra c’è un numeroso gruppo di fan che sostiene con un tifo sfegatato Gianmarco.

Chiunque sarà la scelta Martina De Ioannon, la sua uscita da Uomini e Donne sarà un duro colpo per il programma. Negli ultimi anni, il Trono Classico aveva perso quel fascino che un tempo lo rendeva speciale. I telespettatori si erano ormai abituati a seguire con più interesse i siparietti del Trono Over, lasciando i giovani un po’ in ombra. Un tempo, però, le storie nate sul trono erano capaci di emozionare davvero il pubblico, trasmettendo l’idea di sentimenti veri. Basti pensare ai “Damellis“, con Giulia De Lellis e Andrea Damante, o alle storie di Lorenzo Riccardi, Rosa Perrotta e della amatissima coppia di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota.

Uomini e Donne e la scelta di Martina De Ioannon: perché la tronista ha lasciato il segno

Negli ultimi anni il pubblico aveva smesso di percepire sentimenti ed emozioni autentiche nei tronisti e nei corteggiatori. Le storie d’amore sembravano diventare sempre più brevi e superficiali, durando spesso solo pochi mesi. Un piccolo segnale di speranza è arrivato lo scorso anno con il trono di Brando Ephrikian, che ha portato avanti il suo percorso per sei mesi insieme a Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi, scegliendo infine Raffaella. La loro relazione, nonostante una breve pausa lo scorso autunno, resiste ancora oggi. Ma quello è stato solo un assaggio del cambiamento che sarebbe arrivato con Martina De Ioannon, vera protagonista della rinascita del Trono Classico.

E dire che, all’inizio, molti erano scettici sulla sua presenza a Uomini e Donne, soprattutto dopo la sua esperienza a Temptation Island, dove aveva lasciato il suo ex fidanzato Raul Dumitras. Ad oggi, però, bisogna ammettere che Martina ha ribaltato ogni previsione. Maria De Filippi deve riconoscerle il merito di aver portato avanti, per ben quattro mesi, un trono capace di riavvicinare la nuova generazione al programma, riconquistando spettatori che da tempo sembravano essersene allontanati. Certo, è meglio non trarre conclusioni troppo affrettate: la “fregatura” è sempre dietro l’angolo, e chiunque potrebbe rivelarsi la nuova Sara Affi Fella con un copione ben studiato. Ma, per ora, Maria e la redazione possono essere soddisfatti: dopo anni, il Trono Classico è finalmente tornato!