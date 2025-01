Manca sempre meno alla scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Dopo più di quattro mesi sul trono, la giovane romana deciderà nella registrazione di lunedì 13 gennaio se uscire dal programma con Ciro Solimeno o Gianmarco Steri. In questi mesi, e soprattutto nelle ultime settimane, Martina ha mostrato di essere molto presa da entrambi, rendendo difficile capire chi potrebbe aver conquistato definitivamente il suo cuore. Anche il pubblico è spaccato a metà: c’è chi spera fortemente di vederla uscire con Gianmarco e chi invece fa un tifo sfegatato per Ciro.

Tra i tanti dubbi e curiosità sulla scelta di Martina De Ioannon, è emersa un’intervista che potrebbe fare un po’ di chiarezza. Dopo la puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 10 gennaio, Martina ha parlato con Witty TV, condividendo le sue sensazioni post-registrazione. Durante la chiacchierata, ha risposto a chi sostiene che scegliere Ciro sarebbe più complicato, dato che è più giovane, mentre con Gianmarco andrebbe sul sicuro, essendo più grande e simile ai suoi ex. La tronista, però, ha voluto rispondere a queste insinuazioni, lasciando trapelare parole che sembrano far presagire una preferenza per Ciro.

Martina De Ioannon sceglierà Ciro Solimento nella prossima registrazione di Uomini e Donne? Un’intervista scatena i fan

“Ovviamente, sono ancora molto altalenante. Loro hanno più volte detto ‘tu hai una scelta difficile e una facile’. Determinate cose sono chiare: una persona è più adulta e un’altra meno. Però tanto i sentimenti non sono determinati dall’età, quanto hai sentimenti non ti fai più domande, ci vuoi stare insieme fondamentalmente. Perché tanto anche la persona adulta può deluderti, come può deluderti quella più immatura”, ha detto Martina De Ioannon durante l’intervista a Witty Tv. Da queste dichiarazioni, molti hanno intuito che la tronista potrebbe essere orientata verso Ciro, ovvero il più giovane tra i due corteggiatori e la scelta apparentemente “più difficile”.

Tuttavia, i fan di Gianmarco hanno interpretato le parole di Martina in modo diverso. Secondo loro, il senso potrebbe essere che, anche scegliendo il corteggiatore romano, non si tratterebbe di una decisione di “convenienza” per evitare rischi, dato che anche lui potrebbe deluderla o farle del male. Va comunque sottolineato che l’intervista risale a qualche settimana fa e che Martina ha deciso di fare la sua scelta solo dopo la pausa di Natale. A questo punto, al di là di tutte le teorie, non resta che aspettare lunedì 13 gennaio per scoprire cosa accadrà durante la registrazione di Uomini e Donne.