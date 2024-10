È un duro (durissimo) attacco quello che il titolare del dicastero dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha rivolto alla sinistra italiana – ed in particolare al Pd e alla sua segretaria Schlein – dal palco del raduno leghista che si è tenuto ieri in quel di Pontida e che l’ha visto tra i tanti protagonisti assieme al leader del Carroccio Matteo Salvini: un attacco che mira a mettere in luce i numerosi fallimenti degli anni di governo ‘rosso’, rapportandoli ai successi che lui ha ottenuto da quando è stato eletto tra le file leghiste (quasi) due anni fa.

SCUOLA/ I genitori che aggrediscono i docenti chiedono una risposta “vera”

Proprio da Schlein è partito Valditara, accusandola di non aver aumento “per 11 anni (..) gli stipendi degli insegnanti”, salvo poi accusare – ora all’opposizione – l’attuale governo di “sottopagarli”, per poi criticare le “idee vecchie e stantie” della sinistra troppo impegnata ad accusare i meloniani di “cerare una scuola classista” per accorgersi della “grande riforma dell’istruzione tecnica professionale” che il suo dicastero è riuscito a portare a casa; ricordando anche poi anche “l’ostruzionismo sul voto in condotta” che ricollega al fatto che per loro “chi devasta (..) non deve essere punito”.

SCUOLA/ La sfida dell'educazione civica, tra linee guida e patria (forse) di tutti

Non solo, perché un sempre più infervorato Valditara ha anche sottolineato che “la sinistra non vuole restituire autorevolezza ai docenti (..), vuole un’istruzione identica per tutti [e] l’egualitarismo grigio” che dimostrano perfettamente il fatto che “detesta il principio di autorità [e] merito” ignorando la – per lui imprescindibile – necessità di “coltivare i talenti” dei giovani; e ancora, secondo Valditara la sinistra “è anche contro le linee guida sull’educazione civica” parlando “solo di diritti” ed ignorando completamente “i doveri”.

SCUOLA/ Libertà (vera) di educazione, il primo aiuto che chiedono al governo le famiglie italiane

Valditara: “Non c’è differenza tra l’attuale sinistra e la tradizione anarchica e comunista”

Un lungo discorso/attacco che il ministro Valditara conclude sottolineando che – dal conto suo – “non c’è differenza tra questa sinistra e la tradizione comunista ed anarchica” che ritiene essere “la peggiore della nostra storia” recente: “La Lega – ha concluso tra gli applausi dei presenti – vuole stimolare il cambiamento; mentre la sinistra ha fallito su immigrazione e sicurezza, ma anche sulla scuola” in una perpetua assenza di “proposte serie” che vadano al di là del tentativo di “delegittimare il governo”.

Immediata – e forse scontata – la risposta dei vertici del Pd alle parole di Valditara, con il presidente dei senatori Francesco Boccia che ci ha tenuto ad invitarlo a “moderare le parole e vergognarsi (..) di attaccare la sinistra e il Pd” per poi ricordare che servono “progetti e idee” al posto di un “ministro che polemizzi con l’opposizione”; mentre la responsabile scolastica dei Dem Irene Manzi ha ricordato “il caos senza precedenti che ha contraddistinto questo avvio di anno scolastico” per chiedere – a sua volta – “risorse, progetti e pragmatismo” al posto delle polemiche sterili.