Venere imperiale, diretto da Jean Delannoy

Sabato 10 agosto, nel pomeriggio di Rete 4, alle 15:45, andrà in onda film sentimentale e drammatico Venere Imperiale. La regia è di Jean Delannoy nel 1962, famoso per aver diretto diversi film cult del secolo scorso, come Il commissario Maigret, Bernadette e l’Amante Italiana.

La trama, dall’indimenticabile sapore storico, è impreziosita dalla bellezza di Gina Lollobrigida, la quale veste egregiamente i panni di Paolina Bonaparte. Il personaggio di Napoleone, invece, è interpretato da Raymond Pellegrin, attore francese che ha raggiunto la fama grazie ai suoi lavori di genere poliziesco. Nella sua intera carriera, Pellegrin conta oltre 120 film, girati prevalentemente tra Francia, Stati Uniti ed Italia.

La trama del film Venere Imperiale: una donna moderna in un’epoca piena di limitazioni

Venere imperiale ruota intorno alla figura di Paolina, sorella prediletta di Napoleone. La sua personalità è libera, esuberante, vitale e irriverente a tal punto da stravolgere le regole e i rigidi divieti della nobiltà francese.

La sua proverbiale bellezza e il suo carattere estroverso la rendono da un lato protagonista indiscussa di qualsiasi salotto prestigioso, dall’altro bersaglio di invidie.

Tra queste, vi sono anche quelle di Giuseppina, sua cognata. Per Giuseppina, Paolina rappresenta una pericolosa nemica in amore da allontanare, poiché ha attirato le attenzioni del suo amato Canouville. A causa di un complicato piano organizzato dalla cognata, Paolina è vittima di un matrimonio forzato con il generale Leclerc, personaggio di spicco dell’alta società francese. Questo legame non riesce però a smorzare il carattere di Paolina che, una volta esiliata ad Haiti, rimane vedova.

La vita di Paolina ha così un nuovo inizio: tornata in Francia, sposa un principe e si trasferisce a Roma, dove tra mondanità ed eccessi ottiene la vita che ha sempre desiderato, arrivando a posare nuda per lo scultore Canova. Dopo aver visto la statua, Canouville scopre che Paolina è di nuovo a Roma e intreccia con lei una nuova relazione. La storia, tuttavia, precipita e termina con la morte di Canouville durante la campagna di Russia e la sconfitta di Napoleone. Paolina, che da sempre nutre un grande affetto per il fratello, lo segue all’isola d’Elba abbandonando per sempre la felicità ritrovata.