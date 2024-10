VIDEO ASCOLI PESCARA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca il Pescara ha la meglio in trasferta sull’Ascoli vincendo per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli abruzzesi si affacciano in avanti già al 5′ calciando di poco alto con Cangiano ed i marchigiani non rimangono a guardare rispondendo al 10′ con un colpo di testa di Varone parato in corner da Plizzari.

I biancazzurri continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore e spezzano l’equilibrio al 19′ per merito del gol siglato da Vergani, protagonista di una bella giocata in solitaria. Proprio lo stesso Vergani comincia poi a collezionare diverse opportunità non concretizzate come quelle avute al 22′ ed al 23′. Nel secondo tempo la storia del match non cambia e Vergani viene ancora una volta disinnescato al 55′ dall’attento portiere avversario Livieri. I piceni non si danno per vinti e trovano anzi la rete del pareggio al 55′ grazie a Corazza.

Nel finale però gli Adriatici si riportano subito in vantaggio al 57′ con il gol firmato da Bentivegna, ex di turno, sull’assist offertogli da Moruzzi. Nè Valzania al 69′ nè Merola all’82’ aumentano poi il distacco ed i bianconeri, dopo la chance fallita da D’Uffizi all’86’, rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata al 90′ da Caccavo, colpevole di aver scalciato un avversario a seguito di un contrasto.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Ubaldi, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Menna al 4′ e Bertini al 64′ oltre ad aver espulso Caccavo con un rosso diretto da un lato, Brosco al 18′, Squizzato al 32′ e De Marco al 90’+2′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa ottava giornata di campionato permettono al Pescara di portarsi a quota 20 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre l’Ascoli resta fermo a 8 punti.

