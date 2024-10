VIDEO ATALANTA U23 PRO VERCELLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale di Caravaggio l’Atalanta U23 ha la meglio sulla Pro Vercelli vincendo per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giovani della Dea iniziano la partita in maniera propositiva con una conclusione di Vlahovic parata da Rizzo già verso il 7′.

I minuti passano ed i piemontesi crescono tanto da affacciarsi pure loro in zona offensiva intorno al 40′ con un tentativo di Dell’Aquila disinnescato dall’estremo difensore avversario Bertini. Il tecnico Modesto si vede poi costretto a rimpiazzare prematuramente per infortunio De Nipoti con Vavassori al 44′. Nel secondo tempo è proprio il subentrato Vavassori a siglare il gol del vantaggio per i bergamaschi subito al 48′ raccogliendo l’assist offertogli dal suo compagno Vlahovic.

Il loro collega Del Lungo sfiora quindi il raddoppio immediato già al 53′ centrando un palo. Nel finale i nerazzurri forzano Rizzo alla parata su Vlahovic al 63′ e Schenetti non è più preciso al 68′ per le bianche casacche sul fronte opposto. Al 71′ Vavassori non completa la doppietta personale cogliendo la traversa ed è invece Vlahovic a raddoppiare in modo definitivo con la rete segnata al 90’+4′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michele Maccorin, proveniente dalla sezione di Pordenone, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Vlahovic al 30′, Gyabuaa al 39′ e Del Lungo al 78′ da un lato, Clemente al 54′ e Comi al 57′ dall’altro. I tre punti conquistati sul proprio campo in questa dodicesima giornata di campionato permettono all’Atalanta U23 di toccare quota 20 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre la Pro Vercelli rimane bloccata a 11 punti.

VIDEO ATALANTA U23 PRO VERCELLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS