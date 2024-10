La diretta Atalanta U23 Pro Vercelli, alle 18.30, sarà una sfida tra due squadre chiamate al riscatto dopo le ultime sconfitte. I bergamaschi puntano all’alta classifica ma nell’ultima trasferta il Vicenza si è dimostrato troppo forte, battendo 3-0 i nerazzurri, che ora sono scivolati al settimo posto del girone B a quota 17 punti in classifica. Momento estremamente critico anche per la Pro Vercelli che ha subito una dura lezione in casa nell’ultimo turno di campionato, Arzignano vincente 0-3 al “Piola” e piemontesi al momento risucchiati nel gorgo della zona play out, con 11 punti e reduci da due sconfitte consecutive e in generale con due soli punti disputati nelle ultime quattro partite di campionato.

Video Pro Vercelli Arzignano (0-3)/ Gol e highlights: match aperto subito da Nepi! (Serie C 25 ottobre 2024)

DIRETTA ATALANTA U23 PRO VERCELLI STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Non cambiano i riferimenti necessari a seguire la diretta Atalanta U23 Pro Vercelli in tv. Sarà sempre un’esclusiva per gli abbonati Sky sui canali del satellite, mentre tramite l’applicazione Sky Go oppure con un abbonamento sottoscritto a NOW Tv si potrà anche sfruttare la diretta streaming via internet dell’incontro.

Diretta/ Vicenza Atalanta U23 (risultato finale 3-0): tris casalingo! (Serie C, 26 ottobre 2024)

ATALANTA U23 PRO VERCELLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Quali saranno gli undici titolari in campo? Analizziamo le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Pro Vercelli. Atalanta U23 in campo con un 3-4-2-1 con una difesa a tre composta da Gyabuaa, Obric e Navarro davanti all’estremo difensore Bertini. A centrocampo quartetto con Bergonzi, Panada, Manzoni e Bernasconi mentre De Nipoti e Vavassori giocheranno di sostegno all’unica punta di ruolo, Vlahovic. La Pro Vercelli risponderà con un 3-5-2 con Rizzo tra i pali e Sbraga, Biagetti e De Marino schierati dal 1′ minuto nella difesa a tre. Sulle corsie laterali spazio a Carosso e Clemente con Louati, Sow e Iotti schierati a centrocampo, mentre la coppia titolare offensiva sarà formata da Bunino e Comi.

DIRETTA/ Trento Pro Vercelli (risultato finale 1-0): la risolve il solito Di Carmine! (20 ottobre 2024)

ATALANTA U23 PRO VERCELLI: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi fosse interessato a scommettere sull’esito della diretta Atalanta U23 Pro Vercelli i riferimenti dei bookmaker indicano i bergamaschi come favoriti. Vittoria dell’Atalanta U23 quotata 1.90, successo della Pro Vercelli che sale a 4.20 mentre la quota relativa all’eventuale pareggio viene fissata a 3.30.