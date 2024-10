VIDEO AUDACE CERIGNOLA PICERNO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Monterisi l’Audace Cerignola vince in rimonta contro l’AZ Picerno per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i lucani tentano di cogliere di sorpresa i rivali di giornata fallendo però una chance interessante subito in avvio al 2′ quando, sul più bello, Bernardotto non trova Cardoni.

I minuti passano e le emozioni degne di nota scarseggiano ma i gialloblu non rimangono a guardare e provano a combinare qualcosa mancando un’opportunità con Salvemini nel recupero al 45’+1′. Nel secondo tempo il copione del match si ripete rispetto a quanto accaduto sul finire della frazione di gioco precedente e le Cicogne mancano lo specchio della porta al 46′ con Bianchini, oltre al tiro alto tentato da Ruggiero al 48′.

Nel finale la gioia dei rossoblu per la rete del vantaggio siglata da Pagliai, al 64′ su assist di Energe, dura poco a causa del gol dell’immediato pareggio firmato da Capomaggio, che al 68′ aveva anche centrato un palo, intorno al 73′. Nel recupero è Salvemini a concretizzare in contropiede al 90’+1′ così da segnare la rete del sorpasso definitivo.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gioele Iacobellis, proveniente dalla sezione di Pisa, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Jallow al 51′, Capomaggio al 57′ e Ligi all’82’ da un lato, Merelli al 69′ e Franco al 77′ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo undicesimo turno di campionato all’Audace Cerignola di toccare quota 21 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 mentre il Picerno resta fermo a 17 punti.

VIDEO AUDACE CERIGNOLA PICERNO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS