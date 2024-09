VIDEO CAMPOBASSO TORRES, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Nuovo Romagnoli la Torres ha la meglio sul Campobasso in trasferta per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo, dopo una fase di studio iniziale, i molisani sembrano cominciare bene la partita affacciandosi in area avversaria intorno al 12′ quando Di Nardo non riesce a cogliere di sorpresa l’estremo difensore Zaccagno con un pallonetto intercettato proprio da quest’ultimo.

I minuti passano e le emozioni scarseggiano sebbene nel finale di frazione gli uomini allenati da mister Braglia rimangano in inferiorità numerica dal 43′ a causa dell’espulsione rimediata da Baldassin, il quale avrebbe protestato in maniera eccessiva avendo ricevuto un’ammonizione appena qualche istante prima. Nel secondo tempo i corallini ripartono in maniera arrembante ed il loro atteggiamento li premia al 59′ quando Scotto sigla la rete del vantaggio trasformando un calcio di rigore fischiato per un fallo commesso da Mancini nei confronti di Varela.

Nel finale i rossoblu sprecano la chance per ripristinare l’equilibrio al 71′ quando Varela si lascia ipnotizzare da Forte per sparare quindi sul fondo da posizione favorevole. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Carlo Rinaldi, proveniente dalla sezione di Bassano del Grappa, oltre ad aver espulso Baldassin al 43′ con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Pellitteri al 37′ e Baldassin al 42′ da un lato, Masala al 19′, Brentan al 21′ dall’altro.

I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa quarta giornata di campionato permettono alla Torres di raggiungere quota 7 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre il Campobasso non si muove, rimanendo appunto bloccato a 3 punti.

VIDEO CAMPOBASSO TORRES: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS