VIDEO CARPI PERUGIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Sandro Cabassi il Carpi vince per 2 a 0 contro il Perugia come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli emiliani tentano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi in attacco intorno al 17′ con una conclusione dalla distanza di Gerbi che si rivela imprecisa. Gli umbri non rimangono a guardare e rispondono cogliendo un palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Ricci al 19′.

DIRETTA/ Carpi Perugia (risultato finale 2-0): raddoppio con Sall! (Serie C, 8 settembre 2024)

Gli ospiti continuano a spingere fallendo un paio di spunti interessanti con Cisco sia al 24′ che al 25′ ed i padroni di casa si fanno invece rivedere con Panelli, il cui colpo di testa è stato intercettato da Gemello al 28′, e con Saporetti, imprecisa al 39′. Nel secondo tempo la compagine guidata da mister Formisano si ripropone pericolosamente in zona offensiva verso il 62′ quando il portiere Sorzi riesce in qualche modo a respingere il tiro-cross parecchio insidioso del neo entrato Polizzi.

DIRETTA/ Perugia Spal (risultato finale 3-0): padroni di casa incontenibili! (Serie C, 30 agosto 2024)

Nel finale la squadra del tecnico Serpini sblocca il risultato passando in vantaggio al 73′ per merito della rete siglata da Verza, su assist di Forapani. Le cose si complicano ulteriormente per gli ospiti perdendo Montevago per infortunio a sostituzioni ormai esaurite spianando così la strada al gol del raddoppio definitivo firmato da Sall nel recupero al 90’+3′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Domenico Castellone, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo un’unica volta ammonendo solamente Gerbi al 55′ tra le file dei padroni di casa. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa terza giornata di campionato permette al Carpi di salire a quota 2 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Perugia non si muove, restando incollato a 4 punti.

Diretta/ Pianese Perugia (risultato finale 3-3): una montagna russa!

VIDEO CARPI PERUGIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS