Il turno infrasettimanale di campionato ha visto Catania e Audace Cerignola terminare la sfida con un abbastanza noioso 0 a 0. Novanta minuti dove entrambe le squadre hanno forse pensato più a difendere al risultato che ad attaccare o almeno non hanno trovato grandi opportunità e alla fine hanno deciso di accontentarsi del risultato.

Un pari che va sicuramente meglio all’Audace Cerignola che al Catania con i siciliani che rallentano ancora in classifica e vedono una squadra abbastanza in difficoltà. I siciliani avevano vinto in casa della Juventus Under 23 a inizio mese, poi lo 0 a 0 contro il Picerno e la sconfitta nel match ricco di emozioni a Giugliano, contro una delle squadre più in forma di questo campionato. Stavolta invece finisce ancora a reti bianche, secondo pari casalingo che termina per 0 a 0.

Con questi risultati l’Audace Cerignola è secondo in classifica in un gruppetto che vede protagoniste anche Picerno, Giugliano e Sorrento mentre il Catania è nono in classifica a 9 punti, un campionato che al momento vede comunque una lotta tra diverse squadre e nessun club andato in fuga.

Primo tempo con più emozioni tra Catania ed Audace Cerignola, una sfida che ha visto i siciliani provarci e gli ospiti provare a colpire in contropiede. Al Massimino (nel primo di due match consecutivi in casa) i padroni di casa falliscono l’opportunità di vincere e la sesta giornata ha visto una sfida scialba, due squadre attente a non perdere senza sbilanciarsi e un Catania troppo molle su piano offensivo.

Rispetto alle altre big appare evidente che il Catania abbia un problema sul piano offensivo, soprattutto a creare e anche quest’oggi ha creato solo un paio di occasioni (per certi versi solo) pericolose in 90 minuti di gioco. Nessuna occasione clamorosa ma l’Audace si è mostrata come una squadra solida e brava a ripartire, tra le due ha fatto sicuramente una migliore impressione.

Una sfida con cinque ammoniti, nervosismo e poche occasioni da gol, nel prossimo match il Catania ospiterà il Monopoli e si preannuncia una sfida piuttosto interessante. I siciliani non possono permettersi ulteriori passi falsi, soprattutto visto una classifica che potrebbe complicarsi e l’obiettivo serie B che resta il sogno dei tifosi e della società. Il primo posto resta molto difficile ma sicuramente la squadra di Toscano punta a raggiungere almeno i Playoff. Obiettivo alla portata anche dell’Audace Cerignola, protagonista di un ottimo inizio di stagione.

