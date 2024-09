VIDEO CATANIA MONOPOLI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Angelo Massimino il Catania vince in casa contro il Monopoli per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. . Nel primo tempo, dopo una fase di studio iniziale, i siciliani cercano di prendere in mano il controllo del match proponendosi pericolosamente in area di rigore avversaria verso il 14′ con una conclusione di Carpani che non sorprendere Vitale tra i suoi pali.

Proprio lo stesso Carpani ci riprova con scarso successo anche al 22′ ed i suoi compagni di squadra Montalto di testa al 27′ così come Guglielmotti al 30′ non hanno maggior fortuna con le loro sortite offensive. I biancoverdi faticano a rispondere e perdono anzi prematuramente per infortunio Calvano, sostituito da Battocchio già al 32′.

Nel secondo tempo i siciliani tornano in campo con lo spirito giusto per provare a spezzare l’equilibrio iniziale ed il loro atteggiamento porta loro i frutti sperati al 49′ con la rete del vantaggio segnata da Lunetta, bravo a capitalizzare sull’assist offertogli da Di Gennaro il quale devia un tiro di Vazquez per il Gabbiano al 55′. Nel finale gli uomini di mister Colombo sprecano con Yeboah tra il 75′ ed il 77′. I rossazzurri non raddoppiano nè con Lunetta al 79′ nè con Luperini all’85’ e sul fronte opposto Bruschi centra un palo all’86’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Pezzopane, proveniente dalla sezione de L’Aquila, ha estratto il cartellino giallo un’unica volta al fine di ammonire solamente Viteritti al 78′ tra le file degli ospiti. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo settimo turno di campionato permettono al Catania di raggiungere quota 12 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 portandosi così a ridosso dei diretti rivali di giornata del Monopoli, rimasti appunto fermi a 13 punti.

VIDEO CATANIA MONOPOLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS