VIDEO CESENA BARI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Un primo tempo davvero da dimenticare per il Cesena che si lascia mettere sotto dal Bari, quarantacinque minuti in cui le due formazioni sembravano quasi appartenere a due categorie ben diverse. Tutto inizia in un clima abbastanza ansiogeno, dove preme l’agonismo e le urla in caso di errore. Fin dal primo minuto tra l’altro visto che abbiamo subito l’ammonizione di Adamo dopo un minuto regolamentare.

Video Empoli Bologna (1-1)/ Gol e highlights: Dominguez replica a Colombo! (Serie A, 25 gennaio 2025)

Come se non bastasse, la situazione dopo la rete dei Galletti peggiora la situazione del Cesena, a cui viene tolto dall’undici titolare Calò per un intervento killer dettato dalla frustrazione. La rete però è davvero di pregevole fattura, abbiamo infatti Pisilli che conclude in porta dopo una bella azione corale che non ha niente da recriminare, anzi c’è solo da imparare sopratutto per la difesa bianconera.

Probabili formazioni Udinese Roma/ Quote: Pellegrini o El Shaarawy? (Serie A, oggi 26 gennaio 2025)

VIDEO CESENA BARI, IL SECONDO TEMPO

Cesena Bari si dividono la posta in palio con un pareggio per 1-1 in una gara intensa e ricca di episodi. I Galletti erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie a una rete di Favilli, finalizzatore di una splendida azione corale. Poco dopo, il Cesena ha complicato la propria serata con l’espulsione diretta di Calò, lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica per oltre metà gara.

Nonostante le difficoltà, il Cesena ha trovato la forza di reagire nella ripresa, conquistando un calcio di rigore trasformato con freddezza da La Gumina. Il Bari, che aveva sfiorato il raddoppio con un legno colpito da Favasulli, non è riuscito a sfruttare le occasioni per tornare avanti.

Probabili formazioni Milan Parma/ Quote: si rivedono Morata e Pulisic (Serie A, oggi 26 gennaio 2025)

VIDEO CESENA BARI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS