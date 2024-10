La sfida valida per la nona giornata di serie B tra Cesena e Brescia è terminata – come vedremo nel video con highlights e gol – con il risultato di 2 a 0 per i padroni di casa che hanno offerto un’ottima prova ed hanno risposto alle polemiche dopo il tonfo casalingo per 5 a 3 della scorsa settimana contro la Sampdoria. Gara davvero mai in discussione.

Cesena che è partito a razzo fin dai primi minuti, un dominio evidente e che ha visto diversi interventi chiave da parte del portiere Lezzerini. Tavsan tra i più pericolosi ad inizio gara e subito due grandi interventi ma la gara si sblocca al quindicesimo minuto; fallo di mano di un difensore e Shpendi prende la palla. Dal dischetto è perfetto e subito 1 a 0 del Cesena.

I padroni di casa sembrano avere davvero una marcia in più rispetto ai rivali che provano a ripartire in contropiede ma senza tante occasioni. Bene Tavsan e Bastoni mentre più in difficoltà il giovane Berti, autore di una prova piuttosto altalenante. Al 40′ è proprio lui a sfiorare il raddoppio ma la palla termina a lato, nei minuti di recupero è Juric a sfiorare il pari con la palla che termina pochi centimetri vicino al palo. Il primo tempo termina per 1 a 0 e sicuramente è meritato.

Cesena show nella ripresa, Brescia abbattuto

Nella ripresa il trend non cambia e il Cesena continua a governare il gioco. Shpendi è sugli scudi e fa un paio di cavalcate da categoria superiore, lasciando quasi fermi il club ospite. Otto minuti e come nel primo tempo ancora un calcio di rigore per il Cesena, dal dischetto va sempre Shpendi che spiazza il portiere cambiando lato ma insaccando dietro un incolpevole Lezzerini.

Il Brescia corre ai ripari con i cambi ma alla fine dei conti non è mai davvero pericoloso e anzi è il Cesena a sfiorare il tris a una ventina di minuti dal termine. Va in porta Ceesay che appena entrato si divora letteralmente solo il tris, lasciando di stucco i tifosi. Continua la gara e il Cesena sfiora più volte il tris mentre il Brescia non è mai riuscito davvero a trovare la quadra.

Questo risultato cambia al momento la stagione del club bianconero che supera in classifica il Brescia ed entra in zona Playoff. La squadra padrone di casa ha tanti giovani e pecca forse in esperienza ma fa sognare mentre battuta d’arresto per il Brescia, mai realmente pericoloso e scavalcato in classifica dai rivali.

VIDEO CESENA BRESCIA: GOL E HIGHLIGHTS