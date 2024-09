VIDEO COSENZA SAMPDORIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio San Vito-Gigi Marulla il Cosenza vince per 2 a 1 contro la Sampdoria come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossoblu iniziano molto bene la sfida prendendone presto il controllo riuscendo infatti a passare in vantaggio immediatamente all’8′ per merito del gol messo a segno da D’Orazio, bravo ad approfittare del lancio di Mazzocchi sporcato in maniera errata da Bereszynski.

I blucerchiati tentano di reagire ma i loro sforzi si traducono soltanto in un colpo di testa di Depaoli troppo impreciso per battere il portiere Micai e gli uomini allenati da mister Alvini si rivedono quindi in avanti al 34′ con una giocata poco fortunata di Fumagalli. Nel secondo tempo la compagine guidata dal tecnico Sottil torna in campo con lo spirito giusto per andare a caccia del pari ed il loro atteggiamento viene premiato già al 48′ dalla rete siglata dal neo entrato Ioannou, lesto nel capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Venuti.

I Lupi della Sila non si lasciano però abbattere dall’accaduto e replicano invece al 51′ riportandosi in vantaggio una volta per tutte tramite il gol realizzato da Strizzolo, pure lui inserito al rientro dall’intervallo. Nel finale i liguri si disperano al 60′ quando la rete segnata da Coda viene annullata su segnalazione del VAR per colpa della posizione di fuorigioco ravvisata nei confronti di Depaoli ad inizio azione.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Collu, proveniente dalla sezione di Cagliari, ha estratto il cartellino giallo in cinque occasioni ammonendo rispettivamente Mazzocchi al 6′, Camporese all’80’ e Kourfalidis al 90’+7′ da un lato, Vieira al 23′, Venuti all’83’ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quinto turno del campionato cadetto permettono al Cosenza di raggiungere quota 4 nella classifica della Serie B scavalcando proprio i diretti rivali di giornata della Sampdoria, rimasti appunto ancorati a 2 punti.

VIDEO COSENZA SAMPDORIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS