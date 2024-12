GOL, HIGHLIGHTS E VIDEO CREMONESE BRESCIA (1-1): LA PARTITA

Derby lombardo chiuso in pareggio quello del video Cremonese Brescia che ha visto poche emozioni nei primi 45 minuti di gioco ma si è completamente acceso sul finale. Il primo tempo di questa partita ha visto due squadre molto poco propositive che si sono studiate per tutti i 45 minuti iniziali e non hanno creato grandi occasioni in fase offensiva. La prima e unica occasione del primo tempo, infatti, è arrivata al 22′ con un’azione personale di Collocolo che è scappato sulla fascia di destra prima di entrare in area dove si è trovato a calciare e non ha trovato il gol solo grazie ad un grande intervento di Cistana. Molto più movimentato, invece, il secondo tempo del video Cremonese Brescia con gli ospiti che provano subito a trova il vantaggio con Moncini che non riesce a ribadire in rete un assist di Dickmann nato da un rimpallo con la difesa dei grigiorossi. Dal 56′, invece, si accende Franco Vazquez che prima prova un tiro da fuori ben respinto da Lezzerini e poi trova anche il gol che sblocca il match.

Video Modena Sudtirol (0-0)/ Gol e highlights: espulsi Cauz e Casiraghi! (Serie B, 29 dicembre 2024)

L’azione si sviluppa al 60′ con Quagliata che scappa dalla sinistra e serve un ottimo cross sul secondo palo dove arriva Vazquez che tocca di testa e incrocia alle spalle di Lezzerini. Al 67′ ci prova ancora la Cremonese con Bianchetti che salta di testa da calcio d’angolo ma trova una traversa che salva il Brescia. Dal 75′ al 96′ succede di tutto e si accende la partita. Il tutto inizia con De Luca che segna il 2 a 0 a porta vuota ma l’azione nasce da un fallo di Sernicola su Dickmann e perciò il VAR annulla tutto. Dieci minuti dopo è ancora il VAR ad essere protagonista con Cistana che entra in maniera scomposta su Antov e si prende il cartellino rosso lasciando il Brescia in dieci uomini. L’occasione per chiudere il match capita sui piedi di Johnsen che si trova a tu per tu con Lezzerini ma il suo tiro viene respinto dall’ex Fiorentina con un guizzo felino. Quando il video Cremonese Brescia sembra essere finito, Moncini si inventa una rovesciata sull’ultimo pallone disponibile e beffa Fulignati pareggiando il derby in modo totalmente inaspettato.

Video Bari Spezia (2-0)/ Gol e highlights: Falletti propizia anche un'autorete! (Serie B, 29 dicembre 2024)

GUARDA IL VIDEO CREMONESE BRESCIA: GOL E HIGHLIGHTS