VIDEO CROTONE PICERNO: PARTITA NOIOSA…

Video Crotone Picerno che termina con il risultato di 0-0. Pareggio reti bianche per le due formazioni che muovono di poco la classifica. Il Crotone rimane ancorato al sesto posto con 40 punti mentre gli ospiti con sei punti in meno all’ottavo posto. Poche emozioni da segnalare, il giocatore ti informa è sicuramente il 23enne Enrico Oviszach. Per lui nel primo tempo un grande mancino da fuori frenato dal portiere mentre nella seconda frazione la traversa gli annegato una grande marcatura.

Picerno che si è spinto in avanti soprattutto affidandosi al trequartista ex Pineto Volpicelli che però ha faticato nel duetto con Bernardotto. Grande girata di Gomez che col destro costringe Summa a blindare la porta, calcio d’angolo per i padroni di casa. Per il direttore di gara, dopo un lungo recupero di ben 6 minuti, la gara termina con questo pareggio reti bianche.

VIDEO CROTONE PICERNO: GOL E HIGHLIGHTS