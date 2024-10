VIDEO GUBBIO VIS PESARO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale Pietro Barbetti la Vis Pesaro supera in trasferta il Gubbio per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la partita comincia malissimo per gli umbri dato che i marchigiani riescono a spezzare l’equilibrio immediatamente al 2′ con l’autogol firmato da Stramaccioni, deviando nella sua porta la sfera dopo il colpo di testa di Bove ed un tocco successivo di Rocchi, sugli sviluppi di un calcio di punizione.

I minuti passano ed i rossoblu reagiscono riuscendo a ripristinare la parità con la rete siglata da Rosaia, al 16′ ed anche in questo caso sugli sviluppi di un calcio piazzato. I vissini si rivedono in attacco con Orellana al 28′ e con Peixoto al 30′ sebbene rischino anche al 34′ sul tiro di Rovaglia parato in angolo da Vukovic ed i rossoblu rimangono in dieci uomini dal 36′ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Maisto, colpevole di aver rifilato una manata a Bove, ed al 45’+1′ l’inferiorità numerica si aggrava perdendo pure Proietti, espulso invece per doppia ammonizione.

Nel secondo tempo il copione del match si ripete rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i biancorossi raddoppiano infatti al 48′ con il nuovo autogol realizzato nella circostanza da Venturi su una conclusione di Di Paola. Nel finale Palomba all’81’ e Di Paola all’84’ vorrebbero arrotondare ulteriormente il punteggio ed è invece Nicastro a chiudere col tris al 90’+4′, raccogliendo proprio un assist di Palomba.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Gauzolino, proveniente dalla sezione di Torino, oltre ad aver espulso Maisto con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Proietti al 26′ ed al 45’+2′, con conseguente rosso ed espulsione, e Stramaccioni al 76′ soltanto tra le file dei padroni di casa. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa dodicesima giornata di campionato permettono alla Vis Pesaro di raggiungere quota 19 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre il Gubbio non si muove, restando appunto fermo a 15 punti.

VIDEO GUBBIO VIS PESARO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS