Allo Stadio Porta Elisa il Pineto riacciuffa la Lucchese sul 3 a 3. Nel primo tempo i biancazzurri iniziano bene la partita proponendosi in avanti all’8′ con una punizione di Bruzzaniti e, dopo il tiro alto delle Pantere con Selvini all’11’, sbloccano il punteggio al 14′ con il gol siglato proprio da Bruzzaniti, sfruttando l’assist di Schirone. I toscani reagiscono a dovere e non solo ripristinano l’equilibrio con la rete firmata al 22′ da Antoni, su suggerimento di Quirini, ma completano il sorpasso al 25′ con il gol di Quirini, assistito da Saporiti che realizza poi il tris al 27′ con l’aiuto di Selvini. Nel secondo tempo al botta e risposta iniziale tra Fabrizi per gli ospiti al 51′ e Selvini dall’altra parte al 56′, i biancazzurri nel finale accorciano il distacco con il solito Bruzzaniti al 63′ che completa poi la tripletta che vale il gol del pari definitivo tramite un tiro vincente dalla media distanza all’83’. I rossoneri, beccati dal proprio pubblico, non concretizzano infine con Sasanelli nel recupero al 90’+3′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta ha estratto il cartellino per quattro giallo volte ammonendo rispettivamente Selvini al 66′, Gasbarro al 69′ e Fazzi all’85’ da un lato, Germinario al 67′ dall’altro. Il punto derivante dal pareggio ottenuto nella ventesima giornata permette alla Lucchese di toccare quota 19 ed al Pineto di raggiungere i 25 punti nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025.

